Zondag wordt kort na de rijdersparade een minuut stilte gehouden en opgevolgd door een groot applaus. Op het podium en de grid zal intussen visueel een eerbetoon worden gebracht. De Williams FW07 rijdt kort voor de start van de Grand Prix een ereronde op de splinternieuwe baan. Dit laatste gebeurt wanneer de Formule 1-coureurs op de grid staan en de pitstraat is gesloten.

Uit respect hebben de Formule 1-teams dit weekend de naam van Sir Frank Williams op de auto staan. Veel bekenden uit de Formule 1-wereld lieten de afgelopen dagen ook hun waardering blijken voor de overleden Williams. Zo werden er op social media veel foto's, verhalen en mooie teksten gedeeld.

"Ik heb goede herinneringen aan Frank", aldus de huidige Williams-coureur George Russell. "Ik weet dat ik bij onze eerste ontmoeting in 2018 zenuwachtig was. Maar binnen enkele seconden had ik door wat voor mooi hart en karakter hij had. Het was een geweldig mens en was bij iedereen in het team en in de Formule 1 geliefd."

Aston Martin-coureur Lance Stroll, die in 2017 en 2018 voor Williams reed, bewaart ook goede herinneringen aan de voormalig teameigenaar. "Hij gaf mij de kans om voor dit team te rijden. Het was de start van mijn loopbaan in de Formule 1. Zonder die kans weet ik niet hoe mijn carrière nu zou zijn."

Damon Hill, Sky TV, in een Williams FW07 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

In het kader van de sponsoring tussen Williams en Saudia, de nationale luchtvaarmaatschappij van Saudi-Arabië, heeft de FW07 al gereden op Jeddah Circuit. Hiervoor stapten voormalig Formule 1-coureurs Damon Hill en Martin Brundle in deze iconische F1-auto. Eerstgenoemde werd in 1996 wereldkampioen met het team van Williams.