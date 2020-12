Ocon: Coureurs moeten in winter ook waakzaam blijven voor corona

Een drietal coureurs moest afgelopen Formule 1-seizoen een of meerdere races missen vanwege de besmettelijke ziekte. De FIA had voor de start van het seizoen een strikt protocol opgesteld waarmee de verspreiding van het virus in de paddock voorkomen moest worden. Sergio Perez ontbrak tijdens de beide races op Silverstone na een positieve test, teamgenoot Lance Stroll moest voor de kwalificatie van de Eifel GP opgeven en testte later ook positief op corona. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest de Sakhir GP missen na een positieve test, maar keerde wel tijdig terug voor de GP van Abu Dhabi. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moesten coureurs dit jaar als ‘kluizenaars’ leven om het virus niet op te lopen. Renault F1-coureur Ocon had voor deze winter een uitgebreid trainingsprogramma gepland, maar denkt dat de uitvoering lastig wordt nu het virus Europa weer in de greep heeft.

“De winter is een periode van intensieve training, ik moet weer op gewicht komen nadat ik gedurende het seizoen afgevallen ben en ik moet zorgen dat ik fit ben”, sprak Ocon. “Maar het is op dit moment lastig reizen in Europa. Het is lastig om van alle voorzorgsmaatregelen af te stappen, dat is niet echt mogelijk. We zullen niet zo vaak getest worden, maar je wilt in ieder geval niet ziek worden en vijftien dagen verliezen. Hopelijk kunnen we een fijne kerst met de familie vieren, een rustige jaarwisseling meemaken omdat er niets te doen is, en dan gaan we weer aan de slag.”

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly liet aan Motorsport.com weten juist uit te kijken naar het doorbrengen van tijd met zijn familie nadat hij hen een groot deel van het seizoen niet kon zien. “Ik ben nog steeds voorzichtig met de mensen om mij heen, maar ik geef mezelf iets meer vrijheid met de familie om ze met kerst toch te zien en iets meer tijd met ze door te brengen”, verklaarde hij. “Het is hetzelfde met vrienden. Ik kwam vorige maand na twee maanden terug in Frankrijk, m’n vrienden waren er maar ik kon ze helaas niet zien. Ik wilde het risico niet lopen, je weet het maar nooit. Dat is best frustrerend. Het voelt alsof je in een kooi zit, waar je niet echt vrijheid hebt om mensen te zien. Ik ga dit tijdens de winter wel goed maken, we weten ook nog niet wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Misschien is de situatie nog wel hetzelfde. Ik hoop dat we tijdens de winter een iets beter sociaal leven kunnen hebben.”