VIDEO: Verstappen test Aston Martin Valkyrie: "Geschifte wagen"

Verstappen en Albon mochten tijdens de filmdag op het circuit van Silverstone maar 100 kilometer rijden met de nieuwe RB16. Er was dus genoeg tijd en ruimte om nog wat anders te doen. Het duo stapte daarom ook in het Aston Martin Valkyrie prototype, dat voor de gelegenheid ook in een Red Bull-livery werd gezet.

De Valkyrie, van de hand van Adrian Newey, beschikt naast bijzonder veel downforce ook over een krachtige 6,5 liter V12-motor met hybridesysteem. Verstappen was na afloop dan ook erg enthousiast. "Ik zag hier vorig jaar de eerste runs van de Valkyrie bij de Britse Grand Prix, maar het is natuurlijk altijd beter om zelf achter het stuur te kruipen", aldus de Nederlander. "Het was erg leuk om een van de eerste mensen te zijn die met deze geschifte wagen mogen rijden. Het was geweldig. De wagen is nog in ontwikkeling, maar de snelheid is er al. De auto is heel anders. De hoeveelheid downforce is ongelooflijk en hij ziet er ook super agressief uit. Het was erg leuk."

Ook teamgenoot Alex Albon genoot met volle teugen. "Het was ongelooflijk tof. Het eerste wat je opvalt is het visuele aspect. De wagen ziet er geweldig uit. Maar het voelt ook aan als een racewagen. De wagen voelt licht en scherp aan. Vergeleken met een Formule 1-wagen mis je wat downforce, maar je voelt de G-krachten in de bochten. Hij kom zeker meer overeen met een F1-wagen dan met een personenwagen."

Aston Martin testrijders Chris Goodwin, Darren Turner en Alex Lynn legden ook kilometers af in Northamptonshire. In totaal zullen er 150 personenwagens van de Valkyrie worden gebouwd. Aston Martin werkt ook aan een versie voor de hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans.

Foto's: Verstappen test de Aston Martin Valkyrie