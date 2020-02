Racing Point-sponsor SportPesa weg na problemen in thuisland

SportPesa was nog maar een jaar actief als titelsponsor van het Formule 1-team uit Silverstone. Vorige week werd al bekendgemaakt dat het gokbedrijf niet langer de shirtsponsor is van Premier League-voetbalclub Everton. Dat is geen toeval. Na de enorme opmars van gokbedrijven in Oost-Afrika, waarvan SportPesa een exponent is, trok de Keniaanse overheid in 2019 aan de alarmbel. Het Keniaanse parlement verhoogde in september vorig jaar de taks op gokken. SportPesa reageerde op het "vijandige belastingklimaat" door alle activiteiten in de eigen markt te staken.

Het verdwijnt na dit seizoen bij Everton ondanks een doorlopend contract van twee seizoenen. Ook bij Racing Point gaven de problemen in eigen land de doorslag om al voortijdig de deal stop te zetten. "SportPesa heeft enkele problemen in de eigen markt", gaf Racing Point CEO Otmar Szafnauer toe bij de lancering van de livery voor 2020. "Ze willen nog altijd betrokken zijn, maar misschien op een ander niveau en niet als titelsponsor. We blijven met hen praten, want het zijn vrienden van het team. Hopelijk kunnen we hen nog altijd bij onze partners rekenen."

Ook laatste seizoen met roze livery?

BWT is vanaf 2020 de officiële titelsponsor nadat het eerder al de volledige livery van de Racing Point-wagen overnam met de typische roze kleuren van het Oostenrijkse waterbedrijf. In 2021 wordt het team van Lance Stroll en Sergio Perez omgedoopt tot Aston Martin, wanneer het voormalige Jordan het fabrieksteam van de Britse constructeur wordt. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de roze livery dan wordt behouden. "We zullen zien", vervolgde Szafnauer. "Aston Martin wordt onze chassisnaam en we worden een constructeursteam, maar er is altijd ruimte voor een titelsponsor. We moeten eerst dit jaar afwerken en dan zien we aan het einde van het seizoen wel hoe de wagen van volgend jaar eruit zal zien."

Met medewerking van Alex Kalinauckas