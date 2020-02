F1: Verbod op benzine- en dieselauto's in 2035 onbehouwen plan

De Formule 1 heeft altijd de status gehad van een technologisch toonaangevend kampioenschap, maar inmiddels zijn er voorzichtige twijfels ontstaan over de toekomstige richting door de verschuiving naar elektrisch aangedreven vervoer. De Formule E heeft met die ontwikkeling veel fabrikanten weten te lokken, terwijl de F1 nog trouw zweert aan de hybride V6-motor. Maar een recent besluit van de Britse overheid kan daar gevolgen voor hebben. Groot-Brittannië wil in 2035 een volledig verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's, als onderdeel van de plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook hybride modellen vallen daaronder.

Autofabrikanten kunnen zich daardoor achter de oren krabben of het zin heeft om te investeren in technologie voor de Grand Prix-racerij. Het is een verregaande maatregel volgens het F1-management, dat juist gelooft dat de hybride technologie veel te bieden heeft.

Tegen Motorsport.com zegt Brawn: "Ik denk niet dat we echt weten waar we naartoe gaan. Ik vind dat de overheden moeten kijken naar het hele plaatje en dat we de impact van CO2 door persoonlijk vervoer goed moeten bestuderen. Om een specifieke technologie eruit te pikken is nogal onbehouwen. Het snijdt voor mij als engineer geen hout. In plaats daarvan zou het moeten zijn: 'Dit is waar we nu staan en dit is waar we heen willen, dus wat is de beste oplossing voor dat proces?'"

Volgens Brawn kan de Formule 1 juist een voorbeeld zijn voor hoe de wereld gebruik kan maken van duurzame brandstoffen. Hij ziet efficiënter gebruik van bio-brandstoffen als een geschikter alternatief dan elektrisch aangedreven auto's. "Overheden moeten streng zijn. Ze moeten de mensen dwingen om bepaalde dingen te doen en bepaalde manieren om iets te doen financieren. Als we bijvoorbeeld een oplossing vinden voor synthetische brandstoffen, waarmee we CO2 uit de lucht kunnen onttrekken en dat omzetten in energie voor onze wagens, dan hebben we iets gevonden waarmee de infrastructuur klaar is voor vervoer. Er zijn nu stadscentra waar luchtvervuiling uit den boze is, dus is er waterstof en elektriciteit. Maar het lijk mij gewoon onmogelijk om binnen vijftien jaar tijd al een infrastructuur te hebben die enkel voor volledig elektrische wagens is. In dat geval kan de F1 een drijvende kracht zijn. Ook de oliemaatschappijen zullen daarbij betrokken zijn, omdat ze weten dat ze een alternatieve inkomstenbron moeten hebben in de toekomst. Dus we kunnen de katalysator zijn achter dit soort technologische ontwikkelingen", vertelde hij.

'Elektriciteit onderdeel van de oplossing'

Liberty Media CEO Chase Carey deelt de visie van Brawn, dat hybride motoren nog veel relevantie hebben en de sleutel niet ligt in het overstappen op geheel elektrische krachtbronnen. "Ik heb veel experts gesproken over deze milieukwestie en ik denk dat er een grote groep is die inziet dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Er is niet per se één wondermiddel, terwijl elektriciteit nu wel een beetje zo gezien wordt. Maar die technologie gaat gepaard met veel problemen, waaronder de kosten en infrastructuur. Het zal een deel van het antwoord zijn, maar dat antwoord bestaat uit meerdere oplossingen. Een verbrandingsmotor met synthetische brandstoffen en andere technologieën die energie hergebruiken zullen het belangrijkste onderdeel zijn."

Met medewerking van Jonathan Noble