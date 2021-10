F1-update: Hoe Verstappen afrekende met Hamilton in tactische thriller

In een absolute thriller in Texas moest Max Verstappen de koppositie eerst nog afstaan aan Lewis Hamilton, maar met behulp van een agressieve strategie kwam de Nederlander terug aan de leiding te liggen. Die eerste plek stond hij ondanks een sterke opmars van Hamilton mede dankzij uitstekend bandenmanagement niet meer af, waardoor hij motorleverancier Honda de eerste Formule 1-zege op Amerikaanse bodem bezorgde in dertig jaar tijd. Voor Verstappen zelf was het de allereerste Grand Prix-zege op het Circuit of the Americas, wat hem met nog vijf races te gaan twaalf punten voorsprong oplevert in de strijd om de wereldtitel.

In de video bovenaan deze pagina wordt er uitgebreid teruggeblikt op de zondag in Austin. Ronald Vording en Koen Sniekers analyseren de winnende race van Verstappen en praten je helemaal bij met de reacties van alle hoofdrolspelers. Waarom was de GP van Amerika bijvoorbeeld een van de beste races ooit van Verstappen volgens Red Bull-teambaas Christian Horner, waarom was de podiumfinish van Sergio Perez extra knap en wat hadden de titelkandidaten zelf te melden? Dat en nog veel meer komt aan bod in bovenstaande F1-update.

