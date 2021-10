Verstappen: “Mexico en Brazilië worden cruciaal voor kampioenschap”

Max Verstappen behaalde zondag in het Amerikaanse Austin zijn achtste overwinning van het seizoen, ondanks dat het Circuit of the Americas bekend staat als een Mercedes-baan. De Nederlander vertrok van pole-position en moest na de start Lewis Hamilton voor zich dulden, maar sloeg terug met een agressieve strategie. Door eerder naar de pits te gaan kwam Verstappen terug aan de leiding. Aan het einde van de wedstrijd werd het nog spannend, doordat Hamilton op minder oude banden erg snel onderweg was. Maar Verstappen slaagde erin om de Brit tot het einde achter zich te houden, waardoor hij in het kampioenschap zes punten is uitgelopen op de Mercedes-coureur.

Op de vraag of de zege in de Amerikaanse GP hem meer vertrouwen geeft voor het kampioenschap, liet Verstappen na de race in de persconferentie weten: “Er verandert niet echt veel. Het gaat nog steeds om de details, zoals ik altijd zeg. Een zege geeft me dus niet per se meer vertrouwen of zo. We hebben er met hele team sowieso wel vertrouwen in dat we een zeer goede job kunnen doen. Het gaat er meer om dat je de details perfect voor elkaar krijgt. En in Mexico beginnen we in dat opzicht weer van voren af aan. Daar zullen we opnieuw moeten proberen om het beste uit ons pakket te krijgen.”

Het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad is een circuit waar Verstappen en Red Bull doorgaans sterk voor de dag komen. De Limburger won er al twee keer. Gevraagd of hij daar over twee weken opnieuw kan zegevieren, zei Verstappen bij Ziggo Sport: “Dat proberen we in ieder geval wel. Ik ben heel blij dat we hier [in Austin] zijn uitgelopen. We hadden net zo makkelijk een achterstand kunnen oplopen. Nu moeten we natuurlijk in Mexico en Brazilië proberen om echt een voordeel te behalen. Die twee wedstrijden zijn denk ik heel cruciaal voor ons voor het einde van het kampioenschap.” Na de Grands Prix van Mexico en Brazilië komen er namelijk nog een paar circuits waarop Mercedes mogelijk de boventoon kan voeren.

'Too close to call'

Red Bull heeft dus een prima track record in Mexico en Brazilië, maar teambaas Christian Horner houdt nog een slag om de arm als het gaat om de kansen van de formatie uit Milton Keynes in die races. “Het zit dit jaar zo dicht bij elkaar tussen de twee teams. Er is geen reden om aan te nemen dat het in de komende races niet opnieuw spannend zal worden”, zei Horner na afloop van de Amerikaanse GP tegenover onder andere Motorsport.com. “We zullen ons moeten blijven focussen en het sessie voor sessie en race voor race moeten blijven bekijken.“ Verstappen heeft na de race in Austin dus twaalf punten voorsprong op Hamilton, bij de constructeurs is Mercedes nog lijstaanvoerder met 23 punten meer dan Red Bull. Horner: “In beide kampioenschappen valt dus nog niet te zeggen welke kant het op zal gaan.”

“Hopelijk zijn we daar sterk", vervolgde Horner over de volgende twee krachtmetingen. "Mexico en Brazilië zijn in het verleden goede circuits voor ons geweest. Maar dit jaar zit het zo dicht bij elkaar, in bijna elke race scheelt het maar een paar tienden. Ik zie niet in waarom dat in Mexico anders zou zijn.”

