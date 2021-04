In de zevende aflevering van het seizoen neemt het panel van Motorsport.com Nederland het Formule 1-nieuws van de afgelopen weken door, waaronder de opvallende uitspraken van Helmut Marko en David Coulthard, het definitieve groene licht voor drie sprintraces dit seizoen en de afgelasting van de Grand Prix van Canada.

Uiteraard wordt er ook vooruitgeblikt op de Grand Prix van Portugal, de race die samen met de Spaanse Grand Prix een week later de eerste double-header van het F1-seizoen 2021 vormt. Er staat de Formule 1-teams en -coureurs dus een paar belangrijke weken te wachten waarin de ware verhoudingen écht duidelijk zullen worden.

