In Imola barstte bij Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer de bom. Hij zag in Bahrein hoe zijn team, maar ook Mercedes relatief veel terrein had verloren ten opzichte van 2020. Dat werd meteen toegeschreven aan de nieuwe regels voor de vloer, die voor een downforcevermindering van 10 procent moesten zorgen. De reglementswijziging zou de teams die met lage rake rijden, zoals Mercedes en Aston Martin, harder raken dan de teams die met hoge rake rijden. Het verschil werd door Szafnauer op een seconde geschat en ook zette hij vraagtekens bij de manier waarop de nieuwe regels tot stand waren gekomen. Bovendien wilde de teambaas en CEO van Aston Martin F1 dat de regels nog dit seizoen werden veranderd, zodat de verschillen tussen de hoge en lage rake verkleind zouden worden. Na de race op Imola sloeg Szafnauer echter al een gematigdere toon aan.

De klachten van Aston Martin en Szafnauer vonden echter weinig steun bij de concurrentie. Met name de zorgen over de manier waarop de regels werden opgesteld werden niet gedeeld. “Er bestaat een procedure. Als je de aero-regels wil veranderen, moet je dat proces doorlopen”, maakt Ferrari-teambaas Mattia Binotto duidelijk dat hij zich niet achter Aston Martin schaart. “Als Ferrari geloven wij dat de juiste keuze is gemaakt met wat er over veiligheidsredenen is gezegd. Bovenal werd die keuze destijds met alle technisch directeuren besproken in de Technical Advisory Committee. We hebben samen naar die regels toegewerkt en niemand uitte op dat moment zorgen.”

De totstandkoming van de nieuwe regels voor de vloer ging volgens McLaren-baas Andreas Seidl middels een ‘helder, transparant proces’. “Ik zie dus geen redenen, maar ook geen manieren om dit jaar de regels nog te veranderen”, is de Duitser duidelijk. Ook was bij het opstellen van de regels onduidelijk welk effect de veranderingen zouden hebben op de verschillende wagenconcepten. “Eerlijk gezegd is het naar mijn mening voor ieder team lastig om een solide en betrouwbare beoordeling te geven van het effect dat deze nieuwe aero-regels hebben op verschillende wagenconcepten. Door de reglementen begonnen we allemaal aan de winter met het concept dat we vorig jaar gebruikten. Het was niet echt mogelijk om daar grote veranderingen in aan te brengen en ik gok dat geen enkel team de twee verschillende concepten parallel met dezelfde mankracht en dezelfde energie heeft ontwikkeld, om te zien waar je daadwerkelijk op uitkomt.”