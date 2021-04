Red Bull Racing is in het Formule 1-seizoen 2021 uitstekend uit de startblokken gekomen. Max Verstappen scoorde een overwinning op Imola en een tweede plaats in Bahrein en staat daarmee slechts een punt achter leider Lewis Hamilton in de WK-stand. De goede prestaties zijn deels toe te schrijven aan de verbeterde power unit van partner Honda, al vertrekken de Japanners eind dit jaar uit de sport. Red Bull neemt het motorproject over, mede vanwege de bevriezing van de motorische ontwikkeling. Tot het daadwerkelijke vertrek zal Honda waar mogelijk nog assistentie verlenen. Met name op brandstofgebied ligt er nog een aardige uitdaging in het verschiet. Vanaf 2022 stapt de Formule 1 over op E10: brandstof met 10 procent duurzame ethanol. De motoren moeten hierop aangepast worden om zo goed mogelijk te kunnen presteren.

Motorsport.com sprak met Horner over wat Honda nog gaat doen om Red Bull met het oog op 2022 te helpen: “De grootste uitdaging voor alle fabrikanten is de introductie van die nieuwe brandstof. Dus Honda zal, gezien de middelen die zij beschikbaar hebben, er alles aan doen om op de best mogelijke manier aan de motorbevriezing te beginnen. Daar wordt reeds aan gewerkt. Honda is ook nog volledig ‘up and running’ in Sakura [de R&D-faciliteit in Japan, red.] voordat alles wordt overgedragen.”

De beslissing van Red Bull om de motoren zelf te gaan runnen kwam voort uit de beslissing van Honda om de Formule 1 te verlaten. Toch is het project veel groter geworden dan men in eerste instantie voor ogen had. De ambitie is om onder de nieuwe motorreglementen van 2025 in eigen beheer een nieuwe power unit te ontwikkelen. De eerste stap werd gezet met het aantrekken van Mercedes-man Ben Hodgkinson als technisch directeur. De bouw van de nieuwe hypermoderne fabriek in Milton Keynes is al begonnen. Horner hoopt dat de komst van een eigen motorenafdeling het team naar nog grotere successen gaat stuwen: “De motorbevriezing was belangrijk voor wat effectief een interim-periode is. Voor de nieuwe motor, die waarschijnlijk in 2025 komt, bouwen we een nieuwe structuur. We gaan wat geweldige mensen en talenten van Honda overnemen maar we zijn hard bezig om de juiste personen in de juiste rollen te krijgen, zodat dit goed integreert met de chassisafdeling van onze organisatie.”