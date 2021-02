Officieel: Red Bull neemt vanaf 2022 Honda F1-motoren over

De aankondiging volgt op het besluit van de F1 Commission vorige week om de ontwikkeling van de krachtbronnen vanaf begin 2022 te bevriezen. Dat gebeurt op verzoek van Red Bull dat op die manier betaalbaar met de Honda-motoren actief kan blijven in de sport. Honda besloot vorig jaar om vanaf eind 2021 uit de Formule 1 te stappen. Dat besluit plaatste Red Bull voor een probleem: het team zou voor Red Bull Racing en AlphaTauri op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier. Waar Mercedes al vier teams bedient en Ferrari de boot afhoudt, bleef eigenlijk alleen Renault als kandidaat over. Red Bull opteerde echter voor een alternatieve route: het verkende de mogelijkheid om zelf de motoren van Honda in ontwikkeling te nemen, maar stelde daarbij als voorwaarde dat de ontwikkelingsoorlog gestopt zou moeten worden. Afgelopen week gingen de overige teams, de FIA en Formula One Management daar – op nog nader in te vullen voorwaarden – mee akkoord en maandag volgt dus de definitieve overeenkomst tussen Red Bull en Honda.

Red Bull Powertrains Limited

Om het project in goede banen te leiden, is een nieuw bedrijf opgericht onder de naam Red Bull Powertrains Limited. Deze nieuwe divisie zal worden gehuisvest op het terrein van Red Bull's Formule 1-team in Milton Keynes. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten: “Wij zijn al enige tijd met Honda in gesprek over dit onderwerp en na het besluit van de FIA om de ontwikkeling van krachtbronnen vanaf 2022 te bevriezen, konden wij eindelijk een overeenkomst bereiken over het verdere gebruik van Honda's hybride krachtbronnen.”

“Wij zijn Honda dankbaar voor de samenwerking en voor het feit dat zij er mede voor gezorgd hebben dat zowel Red Bull Racing als Scuderia AlphaTauri over competitieve krachtbronnen kunnen blijven beschikken. De oprichting van Red Bull Powertrains Limited is een gewaagde zet van Red Bull, maar het is er één die we na een zorgvuldige overweging hebben gemaakt. We zijn ons bewust van de enorme inzet die nodig is, maar we geloven dat de oprichting van dit nieuwe bedrijf de meest competitieve optie is voor beide teams.”

Teambaas Christian Horner voegt daaraan toe: “Deze overeenkomst betekent een belangrijke stap voor Red Bull. Wij waren begrijpelijkerwijs teleurgesteld toen Honda de beslissing nam om de sport te verlaten, aangezien onze relatie onmiddellijk succes opleverde. Maar we zijn dankbaar voor hun steun bij het mogelijk maken van deze nieuwe overeenkomst. Honda heeft aanzienlijk geïnvesteerd om de levering van competitieve krachtbronnen aan beide teams te verzekeren. Wij beginnen nu met het onder één dak brengen van de motorendivisie en het integreren van de nieuwe faciliteiten en het personeel op onze Technology Campus. Ondertussen zijn we volledig gefocust op het behalen van de best mogelijke resultaten in wat Honda's laatste seizoen als officiële leverancier van power units zal zijn.”

Honda's F1-chef Koji Watanabe legt uit wat het bedrijf heeft doen besluiten de Formule 1 vaarwel te zeggen: “We willen dat Honda tegen 2050 volledig klimaatneutraal kan werken en daarom zetten we onze F1-middelen in voor een nieuw doel. Als bedrijf dat jarenlang actief is geweest in de Formule 1 voelde het voor ons goed om onze twee huidige teams te helpen en daarmee de sport in zijn geheel ook een dienst te bewijzen. Door onze motortechnologie beschikbaar te stellen aan Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri, kunnen zijn competitief zijn in de sport. Dat is goed voor de sport en de fans in het algemeen.”