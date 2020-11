FIA ziet geen veiligheidsproblemen na loszittende gordels Kvyat

Na de GP van Portugal op Portimao kwamen beelden naar buiten van de onboard-camera van Kvyat's auto. Via de boordradio klaagde hij op dat moment dat zijn gordels los zouden zitten. Kort na zijn laatste pitstop zei de Rus tegen AlphaTauri ‘mijn gordels zitten weer los’ en voegde daar aan toe dat hij de situatie 'niet veilig' vond. Desondanks vertelde het team hem om de resterende tien ronden buiten te blijven en de race uit te rijden. Het was niet de eerste keer in 2020 dat er een incident was met loszittende gordels, want tijdens de Spaanse Grand Prix zaten de gordels van Charles Leclerc helemaal los. De Ferrari-coureur reed destijds nog twee ronden, voordat hij naar de pits kwam om zijn gordels opnieuw vast te laten maken.

Gevraagd naar het incident zei FIA-veiligheidsgedelegeerde en F1-wedstrijdleider Michael Masi dat erover gesproken is met AlphaTauri. Om een herhaling te voorkomen heef de renstal de interne processen veranderd. “Er is over gesproken. Uit onderzoek en de gesprekken bleek dat zijn gordels niet los zaten”, verklaarde Masi. “Volgens mij werd die term wel gebruikt. Ja, ze zaten wat losser, maar het team heeft het proces daaromheen aangepast. Zo staat het ervoor.”

Kvyat bevestigde in Turkije dat AlphaTauri de zaak onder de loep heeft genomen en dat er een oplossing voor is gevonden. “We hebben hier intern onderzoek naar gedaan. Het is geanalyseerd en gecorrigeerd, ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Het was natuurlijk niet het prettigste moment, maar we houden het liever binnen het team. We hebben het probleem verholpen.”

'FIA bekijkt eigen besluiten altijd nogmaals'

De veiligheidsvoorschriften kwamen tijdens de GP van Turkije ook onder het vergrootglas te liggen nadat het tweede deel van de kwalificatie van start ging terwijl er nog een kraan op de baan stond om de gestrande auto van Nicholas Latifi te bergen. Vanuit het kamp van de coureurs kwam daar vrijwel meteen kritiek op, onder meer van Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur vindt dat er ‘zero tolerance’ is voor dergelijke fouten. Volgens Masi kijkt de FIA achteraf altijd nog naar haar besluiten en incidenten die hebben plaatsgevonden, zodat er lessen getrokken kunnen worden uit wat er gebeurd is.

“Vanuit het perspectief van de FIA bekijken we ieder incident dat plaatsvindt, ongeacht het iets groots, kleins of iets daar tussenin is, ongeacht het moment in de sessie, en we blijven leren van alles dat plaatsvindt. Dus wat dat betreft blijven wij leren. Dat is niet anders dan een team dat tijdens een weekend en tussen de weekenden leert over verschillende elementen. Aan onze zijde, en dat heb ik al vaak gezegd, is de veiligheid onze topprioriteit. Je leert van alles, iedere keer als een auto uit de pits komt en iedere keer als je naar iets anders kijkt.”