Van Kalmthout: “Heb talent voor F1, maar Amerika biedt meer kansen”

"Are you kidding me? That's a rookie on the Indy 500 champ", klonk het toen Van Kalmthout op Road America één van zijn mooiste inhaalacties van het jaar inzette. VeeKay, zoals hij in Amerika door het leven gaat, heeft zijn visitekaartje meer dan afgegeven tijdens zijn eerste jaar op het hoogste niveau en heeft IndyCar in eigen land ook deels op de kaart gezet. De hoogste afdeling aan de andere kant van de plas staat in Nederland nog wel behoorlijk in de schaduw van de Formule 1, al hoopt Van Kalmthout daar gaandeweg verandering in te brengen.

Talent voor F1, maar Amerikaans traject biedt meer kansen

Een eeuwige vraag over F1 en de Amerikaanse tegenhanger blijft: hoe verhouden beide kampioenschappen zich tot elkaar? "Nou, ik denk dat het niveau in IndyCar en Formule 1 even hoog ligt. Misschien is het in IndyCar nog wel iets moeilijker om te winnen, omdat alle auto's gelijk zijn", zo legt Van Kalmthout tijdens een uitgebreid video-interview met Motorsport.com Nederland uit. "Je moet een beetje geluk hebben en alles moet kloppen in IndyCar. Kijk, in de Formule rijdt Lewis Hamilton dertig seconden voorsprong bij elkaar. Superknap natuurlijk en daar heb ik ook heel veel respect voor, maar hij doet het wel met een hele goede auto."

Maar zou Van Kalmthout individueel meekunnen in de Formule 1? "Ik denk het zeker wel, ja. Je moet het eerst doen om het zeker te kunnen weten, maar ik denk wel dat ik over het talent beschik om - met een goed team - vooraan mee te kunnen doen in de Formule 1." Maar waarom heeft het inmiddels 20-jarige talent uit Hoofddorp die richting dan niet gekozen? "Nou, die keuze heb ik een paar jaar geleden gemaakt. In de Formule 1 heb je toch mensen die gewoon een zitje opkopen. Ik vind het bijvoorbeeld zonde om Nyck de Vries niet in de Formule 1 te zien, puur doordat er geen plek meer voor hem was. In Amerika werkt dat net iets anders en heb je een scholarship-systeem. Als je een kampioenschap wint, krijg je geld voor het volgende jaar op een hoger niveau. Op talent kun je dus heel ver komen in Amerika."

Het pure racen en kans op eremetaal

Daar komt nog bij dat VeeKay in Amerika meteen voor de prijzen kan rijden en niet volstrekt kansloos is, zoals F1-coureurs in een achterhoedeteam dat wel zijn. "De koningsklasse is heel gaaf, maar als ik iets doe dan wil ik ook winnen. En dat kan in IndyCar, daar heb je in ieder geval de kans als je goed genoeg bent omdat de auto's gelijk zijn. Natuurlijk wint een Penske vaker dan een Ed Carpenter Racing, maar het kan wel." Dit maakt ook meteen dat Van Kalmthout zijn focus volledig op Amerika heeft, maar behoort een F1-overstap ooit nog tot de mogelijkheden? Een blik op het huidige IndyCar-veld leert, met bijvoorbeeld Marcus Ericsson en Indy 500-triomfator Takuma Sato, dat de omgekeerde weg vaker bewandeld wordt. "Maar ik denk dat het wel mogelijk is, vanuit de IndyCar naar de Formule 1. Het kan alleen als een rijder en team er samen voor willen gaan. Je ziet toch nog vaak dat een team niet helemaal zeker is."

Dat bleek ook wel uit de gesprekken van tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden. "Hij was ermee bezig om naar Haas te gaan. Maar goed: hij was toen al 27 en dat is voor de Formule 1-wereld zo'n beetje bejaard. Ik ben nog jong en krijg misschien ooit een kans, maar daar ben ik nu helemaal niet mee bezig." Van Kalmthout noemt de Formule 1 vooral 'een mooi vinkje om af te strepen' maar er mag geen enkele twijfel over bestaan: de focus ligt en blijft ook volledig op Amerika. Dat is gezien zijn debuutjaar overigens allesbehalve een straf. Of om met de woorden van Van Kalmthout zelf te spreken: "Het is heel bruut in Amerika. We hebben ook geen DRS nodig, het is echt vol knallen. Daar houd ik van, ik vind het supergaaf."

Bekijk hierboven het hele item met Rinus van Kalmthout over het verschil tussen IndyCar en F1. Een uitgebreide video-terugblik op zijn debuutjaar in de IndyCar Series volgt zondag op Motorsport.com Nederland.