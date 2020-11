Wolff: Geen moeite met 'polariserende uitlatingen' Hamilton

Lewis Hamilton heeft in 2020 zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veroverd, maar heeft zich misschien nog wel meer geprofileerd buiten de cockpit. Zo is hij één van de voornaamste voorvechters gebleken van het protest tegen racisme in de Formule 1. Het knielen en zijn Black Lives Matter-uitlatingen hebben gemengde reacties opgeleverd, maar dat weerhoudt Hamilton er niet van om zijn missie voort te zetten.

Liever polariseren dan een grijze muis

De persoonlijke speerpunten van Hamilton zijn vrij helder, maar hoe wordt het polariserende effect daarvan beoordeeld door Mercedes - dat als groot concern natuurlijk ook eigen belangen heeft? "Nou, ik denk vooral dat Lewis zich gaandeweg niet alleen heeft ontwikkeld als coureur, maar ook zeker tot een hele sterke persoonlijkheid. En deze onderwerpen liggen hem nou eenmaal erg na aan het hart", legt teambaas Wolff aan onder meer Motorsport.com uit. "Hij weet dat hij een groot bereik heeft en wil die stem gebruiken voor thema's die hem raken."

Problemen heeft Wolff daar allerminst mee. "Voor mij is dat absoluut acceptabel, hij heeft zich daardoor alleen maar meer geprofileerd. Hij polariseert natuurlijk wel, maar daar kan ik op zich mee leven. Ik heb nog altijd liever iemand die polariseert maar wel een boodschap naar buiten brengt dan dat iemand een grijze muis en eigenlijk iets te gepolijst is." Daar komt voor Wolff nog bij dat Hamiltons prestaties op het circuit er niet onder lijden. De Brit presteert in 2020 wederom op zeer hoog niveau en heeft zich met de zevende wereldtitel - en eerdere records qua overwinningen en pole-positions - tot de statistisch meest succesvolle coureur gekroond.

De Formule 1 als platform voor Hamilton

Volgens Wolff versterken beide aspecten elkaar juist. "Lewis is zich ervan bewust dat zijn publiek en zijn bereik alleen maar groeien als gevolg van alle successen in de Formule 1 en vooral door alle records die hij heeft neergezet. Daardoor vullen beide zaken elkaar aan. Het is duidelijk dat zijn platform vooral te danken is aan de racerij, dat is en blijft de basis. Maar alle andere zaken kunnen juist daardoor aan kracht winnen en steeds geloofwaardiger worden."

VIDEO: Dankt Lewis Hamilton zijn succes vooral aan een superieure auto?

Gerelateerde video