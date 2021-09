Ferrari rekent zich nog niet rijk na eerste Zandvoort-dag

Charles Leclerc was vrijdagmiddag het snelst in de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix. Met 1.10.902 bleef hij teamgenoot Carlos Sainz 0.154 voor. Het verschil met de rest was echter niet groot. Esteban Ocon van Alpine volgde op slechts 0.018 van Sainz, met vlak daarachter Valtteri Bottas en Max Verstappen. In de eerste training eindigden de Ferrari's op de derde en vierde plaats.

"De tijden vertellen niet het hele verhaal", klinkt het realistisch uit de mond van Ferrari's sportief directeur Laurent Mekies. "Zonder twijfel zijn we nu op een circuit waar wij de strijd aan kunnen gaan. Een ander verhaal vergeleken met Spa. Dat we bovenaan staan, is zeker een goed teken. Het harde werken in de fabriek en op de baan betaalt zich uit. Maar het is nog maar de eerste dag. Bovendien is de baan voor iedereen nieuw."

De focus bij de rode brigade lag vrijdag vooral op de kwalificatie. "We denken namelijk dat het erg moeilijk zal zijn om hier in te halen", aldus Mekies, die een vergelijking maakt met het stratencircuit van Monaco. "De top-drie van het kampioenschap zal morgen gauw bovenaan meedoen. Ook in het middenveld wordt het spannend. We maken onszelf geen illusies."

Volgens Mekies wordt nu overal in de pits hard gewerkt door de teams om de bolides nog beter af te stellen voor de unieke omloop van Zandvoort. "We hebben vandaag allemaal veel geleerd. Iedereen zal flink wat progressie boeken."

Nog werken aan race-afstelling

De race-afstelling is nog wel een aandachtspunt, moet Mekies bekennen. "We lopen daarmee wat achter. We hebben hier vandaag nog niet veel tijd aan kunnen besteden. Dit is waarschijnlijk een punt waar wij nog competitiever moeten worden. In de eerste training konden we door de rode vlag geen lange serie ronden afleggen. In de tweede sessie concentreerden we ons zogezegd meer op de kwalificatie, meer dan anderen."

"We gaan de komende uren goed kijken naar de data van de ronden die we vandaag met veel brandstof aan boord hebben afgelegd", ging de Franse topman bij Ferrari verder. "Vervolgens moeten we een plan van aanpak kiezen voor de derde vrije training. Hoeveel brandstof willen we dan meenemen voor een lange stint? Of gaan we ons juist nog beter prepareren voor de kwalificatie?"

