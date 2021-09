Geen gridstraf voor Verstappen na inhalen onder rode vlag

De belangrijke kwalificatiedag in Zandvoort begon met een schrikmoment voor Red Bull Racing. Op zaterdagochtend sommeerde de FIA Verstappen naar de wedstrijdleiding vanwege zijn inhaalactie op Lance Stroll een dag eerder. Nadat Lewis Hamilton was stilgevallen in de tweede vrije training en er rode vlaggen werden gezwaaid langs de baan, passeerde Verstappen de Canadees nog. De nummer twee uit het WK lag echter op volle snelheid, terwijl Stroll juist aan een langzame ronde bezig was. Het maakt dat het snelheidsverschil enorm was en dat Verstappen al bijna naast de Aston Martin zat toen hij de rode vlaggen voor het eerst kon zien.

Het zijn verzachtende omstandigheden gebleken, die Red Bull ook bij de wedstrijdleiding naar voren heeft gebracht. Zo liet Christian Horner op vrijdag al weten dat Verstappen in zijn optiek alles had gedaan om volgens het reglement te handelen. "Ik keek naar de data en Max ging volledig van zijn gas zodra hij het bericht kreeg van de rode vlag." Die woorden heeft Horner bij de stewards nog eens herhaald, waarbij ook Verstappen zijn kant van het verhaal heeft gedaan.

Snelheidsverschil te groot, Verstappen heeft naar behoren gehandeld

Het is genoeg gebleken om een straf te ontlopen. De FIA heeft inmiddels officieel laten weten dat 'no further action' het besluit is. Het enorme snelheidsverschil heeft de stewards tot dit verdict gebracht: "Met het Race Management System zijn de rode vlaggen om 15.10.12 uur ingeschakeld. Toen Verstappen langs lichtpaneel 14 reed, was dat paneel nog uit. Toen Verstappen de achterkant van de auto van Stroll naderde, ging het rode paneel op zijn stuur branden. Op dat moment bedroeg de snelheid van Verstappen echter 260 kilometer per uur en die van Stroll slechts 110 kilometer per uur. De delta van maar liefst 150 kilometer per uur heeft ertoe geleid dat Verstappen langs de auto van Stroll ging."

Het maakt dat Verstappen bijna niet meer kon reageren en dat hij wel 'reasonable action' heeft ondernomen om het reglement te respecteren. Daardoor hoeft Verstappen niet achteruit op de startopstelling na de zeer belangrijke kwalificatie van zaterdag.

