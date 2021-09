Verstappen naar stewards voor inhalen onder rode vlag

De tweede vrije training was nog maar net onderweg toen Lewis Hamilton er na slechts drie afgelegde rondjes de brui aan moest geven. "I am losing power", liet de Brit via de boordradio weten, waarna hij zijn auto liet uitbollen richting de Mastersbocht. Daar bleek het einde oefening, waardoor stewards niet veel later met rode vlaggen zwaaiden langs het circuit. Nadien heeft Verstappen onder code rood nog de Aston Martin van Stroll ingehaald.

Om 10.45 uur moet de nummer twee uit het WK zich daarvoor verantwoorden bij de stewards, waarbij een eventuele gridstraf dreigt. In het onderstaande document van de wedstrijdleiding valt namelijk te lezen: "Het gaat om het vermeende inhalen van auto nummer 18 [Lance Stroll] om 15.10 uur op vrijdag, terwijl er al op dat moment al rode vlaggen werden getoond tussen de bochten 10 en 11. Dat is in strijd met artikel 50.2 van het sportieve reglement."

Horner: "Max ging wel meteen van zijn gas"

De onboardbeelden van Verstappen leren dat de Nederlander er daadwerkelijk voorbijging onder de code rood, maar dat hij op dat moment aan een snelle ronde bezig was en dus nog op volle snelheid lag. Voordat de rode vlaggen werden gezwaaid, had hij al meerdere rijders ingehaald. Op het moment dat de code rood van kracht werd, leek Verstappen niet snel genoeg te kunnen afremmen en in de vaart der volkeren de langzaam rijdende Stroll te passeren.

Toen teambaas Christian Horner na de training met het moment werd geconfronteerd, bleek hij verbaasd dat het überhaupt een thema was. "Dit is de eerste keer dat ik het zie. Zodra Max hoorde dat er een rode vlag was, ging hij van zijn gas. Ik denk dat die andere wagen in een langzame ronde zat", duidt hij op de Aston Martin van Stroll. "Ik keek namelijk naar de data en Max ging echt volledig van zijn gas zodra hij het bericht kreeg van de rode vlag."

Die data zal Red Bull ook aan de wedstrijdleiding laten zien om een tik op de vingers te voorkomen. Daarnaast zal het team uitleggen dat een inhaalactie nauwelijks te vermijden was, vooral doordat Verstappen al bijna naast Stroll zat en veel meer snelheid meenam. Vol in de ankers was de enige manier geweest om niet voor de groene bolide te eindigen, maar zo'n actie had eveneens risico's met zich meegebracht.