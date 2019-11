Ferrari-duo tast in het duister: “Vandaag is één groot vraagteken”

Het zwakke optreden van de Scuderia volgt na een uitspraak van de FIA over vermeende trucjes van Ferrari om de meters van de brandstoftoevoer op een slimme manier te manipuleren. Red Bull Racing vroeg opheldering over de vermeende methode die Ferrari toe zou passen. Ondanks dat Ferrari-baas Mattia Binotto zich er geen zorgen over leek te maken kregen de teams van de FIA te horen dat deze methode niet was toegestaan. Volgens Lewis Hamilton heeft Ferrari daar dit weekend nog op gereageerd en waren de rode bolides daarom een stuk minder snel in een rechte lijn. Ook Max Verstappen stak zijn mening niet onder stoelen of banken.

Sebastian Vettel kwam in de GP van Amerika slecht weg vanaf de tweede startplek en mistte daarna direct het tempo. “Ik had nog wel een redelijke start, maar ik kon nergens heen”, blikte Vettel terug in gesprek met Ziggo Sport. “Verstappen was vrij agressief en ik hoopte een beetje dat hij en Bottas elkaar zouden raken en dat Max dan voorvleugel schade zou krijgen en Bottas een lekke band. Maar dat gebeurde niet.”

Daarna kon Vettel de snelheid niet vinden. “Ik heb geen schade opgelopen bij de start maar ik had gewoon geen grip en moest wat auto’s laten gaan”, vertelde Vettel die tot plek zeven terugviel. “Het duurde even voordat ik de grip gevonden had.” Toen dat eenmaal het geval was en Vettel naar voren leek te gaan komen, brak zijn achterwielophanging en was de wedstrijd voorbij. “Waarschijnlijk was er daarvoor al iets stuk, want ik heb geen idee waarom hij kapot is gegaan.”

Eenzame Leclerc zoekt naar verklaring

Voor Charles Leclerc duurde de wedstrijd wel wat langer, of eigenlijk veel langer. De Monegask reed tussen de top-drie en het middenveld in. Kansloos voor een podium-klassering en in niemandsland werd het een eenzame race. “Ik weet niet precies waar onze snelheid was vandaag, maar ik heb hem in ieder geval niet gevonden”, zei de Ferrari-coureur tegen Ziggo Sport. “Het lag niet aan de strategie, maar ik heb gewoon geen verklaring voor de eerste stint. Iets klopte niet met de auto. Ik heb geen idee wat er gebeurde.”

Zoekend naar een antwoord, vermeed Leclerc vakkundig het vermogen als onderwerp. Gevraagd naar wat dit zegt over de toekomst, antwoordde de Monegask: “Dat weet ik niet. De laatste races waren positief, maar deze zeker niet. Vandaag is één groot vraagteken. Maar ik weet zeker dat we erachter gaan komen en sterker terug zullen keren”, klonk het diplomatiek.