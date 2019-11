Binotto baalt van twijfel over legaliteit motor: “Geen trucje”

Motorsport.com kon afgelopen week al melden dat een aantal F1-teams de FIA had gevraagd om opheldering te geven over de legaliteit van bepaalde technieken die de motorische overmacht van Ferrari zouden veroorzaken. Het Italiaanse Formule 1-team liet op haar beurt weten een officieel protest met vertrouwen tegemoet te zien. Ferrari wil op die manier de critici de mond snoeren.

Teambaas Binotto liet in een exclusief gesprek met Motorsport.com weten: “Ten eerste werken alle F1-teams zeer hard om een competitief voordeel op te bouwen. Wij hebben hard gewerkt om ons motorisch pakket te verbeteren. Toen de nieuwe reglementen in 2014 van kracht werden, hadden wij niet een van de sterkste krachtbronnen. Als we nu leidend zijn, dan moeten we daar simpelweg trots op zijn. Het is jammer om de kritiek te lezen in de kranten en op internet. In het verleden hadden concurrenten een voordeel en niemand beschuldigde hen ergens van. Toen wij als Ferrari een achterstand hadden op motorisch vlak, hebben we enkel hard gewerkt om de motor te verbeteren. Het zou veel eerlijker zijn om nu geen kritiek te horen of te lezen.”

Er is nog geen officieel protest ingediend tegen de krachtbron uit Maranello, al weten de rivaliserende teams niet welke stappen ze moeten nemen aangezien de FIA nog geen reactie heeft gegeven op de gestelde vragen. Binotto beweert dat Ferrari “zo relaxed is dat het niet uitmaakt” of er een formele aanklacht volgt. “Het is meer een probleem voor de anderen dan voor ons”, aldus de teambaas. “De FIA houdt continu de telemetriedata in de gaten, ze kijken altijd of de motoren voldoen aan de reglementen en ze inspecteren altijd alles, zoals ze elk jaar en elke race doen. Ik heb geen indicatie dat er een protest is ingediend. We hebben een voordeel in handen, misschien niet zo groot als menigeen denkt, maar dat komt puur door hard werken en daar zijn we trots op.”

Geen trucje voor hoge topsnelheid

Het motorische voordeel zorgt ervoor dat Ferrari op bepaalde circuits een significant hogere topsnelheid heeft. Naar schatting wint het team alleen op de rechte stukken soms al bijna een seconde. Binotto stelt dat dat deels ook komt door de low drag-filosofie waarvoor Ferrari gekozen heeft. “We hebben niet de meeste downforce. Dat verklaart waarom we niet zo snel zijn in de bochten. Met minder downforce heb je minder drag. Dat is logisch. Dat, in combinatie met een kleine motorische voorsprong, geeft ons een voordeel op de rechte stukken.”

De Scuderia heeft dit jaar vooral gewerkt aan het vinden van meer downforce, zodat de wagen beter presteert in de bochten. Binotto bevestigt dat er gedurende het seizoen meer progressie geboekt is op aerodynamisch vlak dan qua motorontwikkeling. “Op dat vlak zijn we dichter bij de concurrentie gekomen. We winnen tijd op de rechte stukken, maar we hebben de anderen nooit beschuldigd van hun betere bochtensnelheid. Zijn zij zo snel omdat ze een trucje hebben? Ik denk het niet, net zoals wij geen trucje hebben op de rechte stukken. Het gaat gewoon om de wijze waarop je je auto ontwerpt en hoe je hem gebruikt.”

Hoe Ferrari het grootste pijnpunt van 2019 heeft opgelost

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell