Hamilton na zesde titel: "Voel me nog fris voor meer"

Hamilton had bij een zege van Bottas aan enkele punten genoeg op wereldtitel nummer zes veilig te stellen, maar wilde dolgraag zijn titel in stijl vieren op het podium. Na een vijfde plek in de kwalificatie maakte hij een prima start en lag hij al snel op de derde positie. Door een gewaagde keuze voor een eenstopstrategie kwam hij aan de leiding te liggen, maar op versere banden kon teamgenoot Valtteri Bottas hem nog passeren. Een late gele vlag voor de gestrande Haas van Kevin Magnussen ontnam Max Verstappen een ultieme kans om Hamilton naar de derde plaats te verwijzen.

Hamilton kwam dus als tweede over de finish na teamgenoot Bottas in een zoveelste 1-2 voor Mercedes. "Het is een overweldigend gevoel als ik eerlijk ben", vertelde Hamilton achteraf. "Het was zo’n lastige race vandaag. Zaterdag was een moeilijke dag voor ons. Valtteri deed het geweldig. Ik wilde me vandaag gewoon herstellen en het team een 1-2 zege schenken. Ik dacht niet dat de eenstopper mogelijk was, maar ik heb zo hard mogelijk gewerkt. Ik pushte zo hard als ik kon in de hoop om toch nog te winnen, maar jammer genoeg had ik dat niet meer in de banden."

Met zijn zesde wereldtitel is de 34-jarige Hamilton nog een wereldtitel verwijderd van het record van Michael Schumacher. Ook het record qua aantal race-overwinningen van de Duitse grootmeester komt nu in zicht. Hoeveel titels kunnen er bij Hamilton nog bij? "Wat het aantal titels betreft weet ik het niet, maar als atleet voel ik me zo fris als ik kan zijn", antwoordde Hamilton. "Ik ben klaar voor de volgende race. We zullen het de volgende races niet rustiger aan doen, we blijven pushen. Ik moet het team hier en in de fabriek bedanken, mijn familie thuis en iedereen rond de wereld die me steunt, en ook alle Britten met de Britse vlag die me hier kwamen steunen. Het is heel emotioneel."