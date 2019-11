Bottas streng ondanks vierde zege: "Heb dit jaar gefaald"

Bottas startte vanaf pole in de Grand Prix van Amerika, maar door een alternatieve strategie van Hamilton moest de Fin zijn kompaan toch nog op het circuit inhalen. Bottas ging net zoals achtervolger Max Verstappen voor twee stops. Hamilton kwam door een enkele pitstop aan de leiding te liggen in Austin, maar had op oudere banden geen verhaal tegen Bottas. "Het was een interessante race", stelde Bottas voor de tv-camera's. "Het ging heel snel voorbij omdat er altijd wel een ander doel was."

Het was aanvankelijk niet helemaal duidelijk welke strategie de juiste was, ook niet voor Bottas. Vorige week in Mexico slaagde Hamilton met een vergelijkbare strategie erin om de race te pakken. Op het Circuit of the Americas was de bandenslijtage te hoog omdat kunstje te herhalen. "Ik was even bezorgd dat de banden van Lewis het einde zouden halen, maar uiteindelijk is het goedgekomen", vulde Bottas aan.

Door de tweede plaats van Hamilton is de Brit wel mathematisch zeker van zijn zesde wereldtitel en grijpt Bottas ernaast. Het blijft even slikken voor de ambitieuze Fin. "Ik kon me dit weekend alleen maar focussen om de zege. Het was niet genoeg. Persoonlijk heb ik dit jaar gefaald om mijn doel te behalen, maar mijn felicitaties aan Lewis. Hij verdient dit, want dit was zijn seizoen."

Met zijn vierde zege van 2019 en zijn tweede op drie races tankt Bottas wel vertrouwen. Zijn tweede seizoenshelft was sterker dan de eerste. "Ik heb een goed momentum sinds de zomer. Ik voel me heel goed in de wagen en daarbuiten. Er zijn nog enkele races te gaan, hopelijk kan ik die ook winnen. Nu ik de titel verloren heb, kijk ik vooruit naar volgend jaar. Ik ben zeker op de juiste weg. Ik blijf beter worden, dus ik kan niet wachten voor volgend jaar."