Verstappen P3: 'Zonder gele vlag was tweede plaats mogelijk'

Verstappen startte zijn honderdste Grand Prix als derde na een boeiende kwalificatiesessie. Voor de start was het nog even spannend: er werd een scheurtje ontdekt in de achtervleugel van de Nederlander. Red Bull kreeg echter toestemming om het onderdeel te vervangen en dat lukte op tijd voor de start.

Lees het raceverslag terug: Bottas zegeviert in Austin, Hamilton pakt zesde titel

Bij die start kon Verstappen profiteren van de matig weg komende Sebastian Vettel en zat hij even naast Valtteri Bottas. Hij zat er zelfs zo dicht naast dat hij een scheurtje opliep in zijn endplate rechtsvoor. Zo reed de jubilaris dus op de tweede positie. In de openingsfase kon hij Bottas goed volgen, maar het duurde niet lang voordat Hamilton inliep en Verstappen de pits opzocht.

Aanvankelijk dacht het team dat de schade aan de voorvleugel verantwoordelijk was voor het snelheidsverschil tussen de Red Bull en Mercedes, maar Verstappen voelde wat overstuur en zag na de race waardoor dat kwam. "Ik kwam erachter dat ik een stuk van de vloer miste achter", vertelde de Nederlander bij Ziggo Sport. "Dus nu snap ik wel waarom we zoveel overstuur hadden. Het team zei dat het door de voorvleugel kwam, maar ik denk eerder dat dit de reden was."

Vervolgens kon Hamilton de Nederlander voorblijven door een stop minder te maken. "Ik denk dat we een redelijk goede snelheid hadden hier", sprak Verstappen tevreden na de wedstrijd. "Ik denk dat we hebben gedaan wat we konden. Zij waren gewoon wat sneller vandaag", zei Verstappen, die berustte in de derde plaats, maar hoopte op meer. "We komen nog twee tot drie tienden tekort", schatte de Red Bull-rijder. "Ik probeerde vooral in de buurt te blijven om te kunnen profiteren van een foutje of probleem."

Dat moment kwam er nog bijna. Dankzij zijn tweestopper had Verstappen versere banden dan Hamilton en na diens duel met Bottas leek de Red Bull-coureur nog aanspraak te kunnen maken op de tweede plaats. Een crash van Kevin Magnussen veroorzaakte echter een gele vlag op één van de belangrijkste inhaalpunten van het circuit. "Door de gele vlag kon ik niet profiteren van mijn DRS. Anders had ik misschien tweede kunnen zijn, maar het is nog altijd good om op het podium te staan."

Felicitaties voor Hamilton

De man die Verstappen voor bleef, Lewis Hamilton, pakte in Austin zijn zesde wereldtitel. Verstappen sprak met respect over zijn collega. "Dat is natuurlijk erg indrukwekkend", zei de nummer vier in de titelstrijd. "Wat moet ik er verder over zeggen? Hij heeft het geweldig gedaan en een goed team achter zich, maar ik hoop dat we volgend seizoen met ze kunnen vechten."