Mercedes: Ferrari is het motorische voordeel al kwijt

Twijfels over de krachtbron van Ferrari zijn allerminst nieuw. Verschillende teams dreigden met een formeel protest, maar Red Bull Racing heeft het anders en wellicht chiquer gespeeld. Doordat de brandstoftoevoer met intervallen wordt gemeten, vermoedde de formatie van Max Verstappen dat Ferrari daar winst behaalde. Volgens Ziggo Sport gaat het concreet om de plaatsing van een kabel van de hybride systemen, die zou bij Ferrari langs de meter van de brandstoftoevoer lopen. Doordat de brandstofmetingen op basis van elektrische pulsen werken, zou deze kabel de metingen enigszins kunnen verstoren. Vooral bij het uitaccelereren van langzame bochten zou dit het geval zijn, waardoor er op dergelijke momenten meer brandstof naar de motor zou gaan. Hierdoor zitten Ferrari-coureurs eerder op snelheid en tikken ze dus uiteindelijk een hogere topsnelheid aan.

Red Bull heeft voorafgaand aan de Amerikaanse GP een verzoek ingediend om dit systeem voor de laatste twee races van 2019 en 2020 zelf te gebruiken, waarna de FIA een dergelijke aanpak illegaal heeft verklaard. Alhoewel het verzoek van Red Bull pas betrekking heeft op de Grand Prix van Brazilië, ziet men bij Mercedes dat Ferrari het motorische voordeel nu al kwijt is. "De uitkomst van deze week is zeer interessant", reageert Hamilton op de technische richtlijn van de FIA. "Als je naar deze zaterdag kijkt, dan hebben ze [bij Ferrari] al wat verloren aan topsnelheid. Het wordt nu vooral interessant om te kijken hoe dat zich tijdens de race ontwikkelt."

Waar Hamilton duidelijk zinspeelt op het effect van de technische richtlijn - waardoor Ferrari de grens van het toelaatbare niet meer zou mogen opzoeken - wil Toto Wolff dit nog niet ronduit zeggen. "Het is wel zo dat de drie topteams in Amerika veel dichter bij elkaar zitten qua topsnelheid, maar ik zou dat niet zomaar aan één specifieke gebeurtenis durven te verbinden", duidt hij op de FIA-uitspraak. Tegenover Motorsport.com noemt Wolff de technische richtlijn overigens wel verhelderend. "Het is erg sterk dat de FIA deze technische richtlijn heeft uitgevaardigd om duidelijkheid te verschaffen. En het is al helemaal sterk dat ze het in zulke sterke bewoordingen hebben gedaan."

De twijfels over de Ferrari-motor besproken:

Met medewerking van Adam Cooper