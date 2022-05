De Grand Prix van Spanje was voor Ferrari ongetwijfeld één om snel te vergeten, maar in de pitstraat presteerden de Italianen naar behoren. De formatie uit Maranello noteerde niet alleen de twee snelste pitstops in de race, het nam zelfs de leiding over van Red Bull Racing. Zij voorzagen Sergio Perez in Australië binnen 2,27 seconden van nieuwe banden, maar daar wist Ferrari bij Charles Leclerc in Spanje wat van af te halen. De Monegask werd in 2,23 seconden weer op pad gestuurd. Teamgenoot Carlos Sainz kreeg tien rondjes later in 2,37 seconden nieuwe banden. Red Bull nestelde zich wel twee keer in de top-vijf. Alpine-coureur Esteban Ocon kreeg in ronde 52 binnen 2,52 seconden nieuw rubber.

Snelste pitstops F1 Grand Prix van Spanje 2022

Positie Team Coureur Tijd 1 Ferrari Charles Leclerc 2,23 seconden 2 Ferrari Carlos Sainz 2,37 seconden 3 Red Bull Max Verstappen 2,49 seconden 4 Red Bull Sergio Perez 2,50 seconden 5 Alpine Esteban Ocon 2,52 seconden In de ranking van de DHL Fastest Pitstop Award staat In de ranking van de DHL Fastest Pitstop Award staat McLaren nog altijd met een voorsprong bovenaan. De Britse formatie stond in Spanje met een snelste tijd van ‘slechts’ 2,55 seconden tijdens de stop van Lando Norris zesde in de lijst. De puntentelling werkt hetzelfde als in een F1-race, met 25 punten voor de snelste stop. Per coureur wordt alleen de snelste stop meegenomen. McLaren leidt de dans met 172 punten, gevolgd door Red Bull met 161.

Snelste pitstops F1-seizoen 2022

Positie Team Coureur Grand Prix Tijd 1 Ferrari Charles Leclerc Spanje 2,23 2 Red Bull Sergio Perez Australië 2,27 2 McLaren Lando Norris Emilia-Romagna 2,27 3 Red Bull Sergio Perez Emilia-Romagna 2,29 4 McLaren Daniel Ricciardo Bahrein 2,31 5 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2,33 5 Red Bull Sergio Perez Miami 2,33 6 Red Bull Max Verstappen Emilia-Romagna 2,34 7 Red Bull Max Verstappen Emilia-Romagna 2,36 8 Ferrari Carlos Sainz Spanje 2,37 8 Red Bull Sergio Perez Miami 2,37 9 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2,40