Voor Mercedes was de top-vijf in de laatste Grands Prix iets om blij mee te zijn, zelfs met puur geluk. Maar het feit dat Lewis Hamilton vanaf P19 opklom naar de vijfde positie zegt veel over de progressie die het Duitse merk heeft geboekt met de W13. Teambaas Toto Wolff stelde zelfs dat ze waarschijnlijk over de snelste raceauto beschikten tijdens de race. "Hij had 50 seconden achterstand in het begin, haalde vervolgens een hoop mensen in en op bepaalde momenten was hij zelfs de rapste. Dat toont het potentieel dat de auto heeft." De optimistische uitspraken van de Oostenrijker laten je haast afvragen wat er mogelijk was geweest als Hamilton niet met Kevin Magnussen was gebotst. Het feit dat hij zo'n gat dichtreed, werpt zelfs de vraag op of de Brit zonder problemen voor de overwinning had kunnen gaan.

Hamiltons cijfers in de Grand Prix van Spanje

Hamiltons botsing met Magnussen resulteerde in een lekke band en dus een pitstop. Hierdoor verloor de zevenvoudig wereldkampioen de aansluiting met het veld. Na zijn bandenwissel lag hij negentiende, 38.6 seconden achter Williams-coureur Nicholas Latifi en aan het einde van de tweede ronde maar liefst 53.9 seconden achter raceleider Charles Leclerc. Hamilton stapte over van mediums naar een set gebruikte softs, maar maakte daarop weinig indruk. Hij was van plan zo lang mogelijk door te rijden op die set, maar verloor met die strategie eerder terrein ten opzichte van de voorhoede dan dat hij dat won. Tegen het einde van ronde acht was de achterstand meer dan een minuut en ten tijde van zijn bandenwissel in rondje 22 was dit ten opzichte van Leclerc opgelopen naar 1 minuut en 7 seconden.

Na zijn switch naar mediums stabiliseerde Hamiltons achterstand naar Leclerc rond de 1 minuut en 16 seconden, totdat de defecte Ferrari-power unit van Leclerc vooraan alles veranderde. In rondje 27 ging teamgenoot George Russell aan de leiding en was de achterstand 1 minuut 2 seconden. Doordat er flink werd gevochten om de leiding, kon Hamilton het gat verkleinen. Omdat hij op versere mediums reed - hij was negen ronden na Russell en Max Verstappen gestopt en vijf na Sergio Perez - liep zijn achterstand op het trio vooraan soms met meer dan een seconde per ronde terug. In ronde 29 was het gat geen minuut meer en in de rondjes daarna was Hamilton rap. Perez ging in rondje 31 voorbij aan Russell en het gat naar Hamilton bedroeg 56.2 seconden. In de volgende ronden dook dit verder omlaag tot 49 seconden.

Lewis Hamilton passeert Carlos Sainz in Spanje Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Terwijl vooraan de leiding geregeld naar een andere coureur ging door pitstops, boekte Hamilton solide vooruitgang. In ronde 48 dook de Brit voor een derde keer naar binnen en had nog maar 31.2 seconden achterstand. Hij wisselde naar softs en kwam na zijn out lap uit op een achterstand van 51.6 seconden ten opzichte van raceleider Verstappen. Hamilton maakte goed gebruik van zijn rubber en verkleinde het gat drastisch. In de volgende ronden liep zijn achterstand als volgt terug: 50.2, 47.8, 46.8, 45.4, 43.8, 42.0 en 40.8. Vervolgens raakte hij in gevecht met Carlos Sainz voor de vierde plaats. In de 60e ronde passeerde hij de Spanjaard en ging door met zijn opmars. In ronde 62 was zijn achterstand naar de F1-kampioen 39.3 seconden.

Maar omdat aan de Mercedes-pitmuur werd geconstateerd dat de motortemperaturen als gevolg van een waterlek stegen, werd Hamilton gesommeerd gas terug te nemen om er zeker van te zijn dat hij de finish zou halen. Hij verloor twee tellen per ronde en dus groeide de voorsprong van Verstappen bij het vallen van de vlag naar 54.5 seconden. Dat was slechts een halve tel meer dan aan het einde van de tweede ronde. Hamilton hield in de laatste stint 31 seconden over op Verstappen en die cijfers wijzen erop dat hij zich in de strijd met Red Bull had kunnen mengen als het drama in de openingsronde niet was gebeurd.

Maar het blijft lastig inschatten hoe de snelheid van Hamilton was geweest als hij midden in de drukte was gebleven en niet zijn eigen ding kon doen, maar zich op directe concurrentie moest richten en niet op het verlengen van de levensduur van de banden. Hij zou zeker vooraan hebben meegedaan, voordat het eventuele waterlek een einde zou hebben gemaakt aan de hoop op een overwinning.

Daarnaast hadden er vanaf de pitmuur waarschijnlijk ook beslissingen gemaakt moeten worden met Russell omwille van de strategie en er waren gevolgen geweest voor Red Bull omdat er niet zoveel vrije lucht was om Verstappen een driestopper te laten maken. Hoewel dit theoretisch is, is er alle reden om aan te nemen dat Hamilton met zijn snelheid wellicht de tweede plaats in de wacht had kunnen slepen. Het belangrijkste is misschien wel de manier waarop alles verliep. In Saudi-Arabië en Imola kwam hij vast te zitten en boekte geen vooruitgang.

Voor de man die vorig jaar de wereldtitel verloor in Abu Dhabi was er in Spanje eindelijk dat sprankje hoop waar hij al een tijdje naar op zoek was. "Zo'n race voelt als een overwinning", zei hij na afloop. "Het voelt vaak eigenlijk veel beter dan een zege, helemaal als je van zo ver bent gekomen en zoveel hebt meegemaakt."