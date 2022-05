De wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya was voorheen vaak een optocht, maar de editie van zondag was dat allerminst. Van Buren, die dit weekend zelf in de Porsche Carrera Cup Duitsland actief was in het Oostenrijkse Spielberg, genoot volop van de actie tijdens de zesde ronde van het Formule 1-kampioenschap in Barcelona. Door de uitvalbeurt van Charles Leclerc in de 27ste ronde van de race viel het kwartje in de richting van Verstappen, die tot dat moment gefrustreerd was over problemen met zijn DRS-systeem. “De frustratie is volkomen logisch”, zegt Van Buren in gesprek met deze site. “Het is lastig inhalen in Barcelona en als de tools die je hebt dan niet functioneren, en dat is eerder in het weekend ook al voorgekomen, dan is het een keer klaar en komt die frustratie eruit. Ik denk dat Max daarna ook wel laat zien dat hij de rust kan vinden in zijn spel, in dit geval deden ze dat met een andere strategie. Hij kon het uitbuiten en het maximale eruit halen. Die frustratie is volkomen logisch.”

Door de kapotte DRS kwam Verstappen in een agressief, maar schitterend duel met George Russell van Mercedes terecht. “Dat gevecht met Russell is ook wel serieus gaaf, of het nu voor de tweede of de tiende plek is. Ze zijn op het scherpst van de snede aan het knokken en dat zie je. Maar ze geven elkaar wel de ruimte. Dat zeiden ze in de interviews na afloop ook, het was gaaf. Dat het van Max zijn kant iets minder loopt, komt erbij. Maar we hebben het over de twintig beste coureurs ter wereld en die kunnen omschakelen als het moet. In het geval van Verstappen is dat zeker zo.”

Begrip voor Perez, maar Verstappen is de eerste coureur

Met zijn vierde overwinning van het seizoen is Verstappen nu de leider in het kampioenschap, zes punten telt zijn voorsprong op Charles Leclerc van Ferrari. Sergio Perez was de gebeten hond bij Red Bull. Hij ging door de uitvalbeurt van Charles Leclerc en de aangepaste strategie van Verstappen aan de leiding, maar moest uiteindelijk plaatsmaken voor zijn Nederlandse teamgenoot. Perez gaf schoorvoetend ruimte en verklaarde in gesprek te willen met het team. Red Bull heeft geen enkel risico genomen door te kiezen voor Verstappen, stelt Van Buren.

“Je zou die punten maar tekortkomen aan het eind van het seizoen, zeker als je ziet hoe het afgelopen jaar geëindigd is”, zegt hij. “Als ze de overwinning nu aan Sergio gunnen, hetgeen niet eens zeker was met de strategie; het was waarschijnlijk knokken op de baan geworden. In mijn ogen is duidelijk wie de eerste rijder is bij Red Bull, maar Perez moest hoe dan ook buigen. Het is ook een contractding. Hij geeft wel een hint dat hij met het team wil praten, dat snap ik ook. Het was [zonder de invloed van Red Bull] een gevecht op de baan geworden en het was niet een Schumacher-Barrichello kwestie. Hier zat wel meer achter en dat het team in deze positie voor Max kiest, dat is iedereen over een race weer vergeten en dan tellen we alleen de punten die hij heeft.”

“Iedereen laat steken vallen”

Bij de introductie van een nieuw reglement komen teams allerlei zaken tegen waar ze nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Zo ook in 2022, met de introductie van de nieuwe auto’s. Het zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van de wagens extra belangrijk is, al hebben tot nu toe alle teams wel iets meegemaakt. “Elk team loopt op z’n tenen, links en rechts laat iedereen een steek vallen”, ziet Van Buren. “Mercedes met de brandstof, Ferrari met de motor van Leclerc, Red Bull met de DRS van Max. Iedereen loopt sinds dit jaar op z’n tenen en gelukkig gebeurt het bij meerdere teams, waardoor het dicht bij elkaar zit. Het brengt extra spanning in het seizoen. Ik denk dat we heel blij kunnen zijn met wat voor seizoen het tot nu toe is.”

Aankomend weekend gaat de Formule 1 naar Monaco. Charles Leclerc heeft daar geen beste staat van dienst en crashte er vorige week nog tijdens de Historic Grand Prix. Van Buren denkt echter dat de Monegask de favoriet is voor zijn thuisrace: “Die pech voor Leclerc houdt een keer op. Hij is bloedsnel, dat is duidelijk. Dat hij op Monaco heel snel is, is ook duidelijk. Als je dan kijkt naar de balans die past bij zo’n circuit, dan is dat toch de Ferrari. Waarom ze die balans hebben, weet ik niet. Maar je ziet op de onboards wel hoe goed die auto is. Ik denk dat Charles het gewoon gaat doen”, sluit Van Buren af, die komend weekend zelf aan de start staat in de Porsche Supercup.

Bekijk het volledige interview met Rudy van Buren in de video bovenaan deze pagina.