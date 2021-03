Sainz: "Woorden over titel verkeerd geïnterpreteerd"

Afgelopen vrijdag reed Sainz zijn eerste meters met de nieuwe Ferrari op de eerste dag van de wintertest in Bahrein. De Spanjaard, die vorig jaar nog naast Lando Norris reed bij McLaren, kwam over als vervanger voor Sebastian Vettel, die naar Aston Martin vertrokken is. Sainz tekende een contract voor twee jaar als nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc.

In de persconferentie bij de test, ging Sainz in op wat hij zei bij de lancering van de Ferrari SF21. In die video zei hij dat hij binnen vijf jaar wereldkampioen wil zijn, maar volgens Sainz is die opmerking dus verkeerd geïnterpreteerd. “Charles vroeg me toen: ‘waar wil je over vijf jaar staan?’ En mijn eerlijke antwoord was dat ik wereldkampioen wilde zijn, wat logisch is als je zoiets vraagt aan een F1-coureur. Dat is dus overgekomen als: ‘Ik wil over vijf jaar wereldkampioen zijn.’ Soms gebeurt dit als de media woorden verkeerd interpreteren of een beetje veranderen. Natuurlijk zou ik over vijf jaar wereldkampioen willen zijn, maar ik weet dat dat heel lastig wordt, aangezien er veel concurrentie is.”

Volgens Sainz was een van de redenen van zijn succesvolle periode bij McLaren de stabiliteit van een meerjarig contract, iets wat hij bij andere teams miste. Momenteel is Ferrari bezig aan om op lange termijn weer succes te halen, na het dramatisch verlopen 2020. Sainz voelt zich op zijn gemak bij de Italianen. “Ik kijk er naar uit om te proberen meer stabiliteit te creëren bij Ferrari. De eerste paar maanden waren fijn. Ik merkte stabiliteit en het team heette me van harte welkom, ik voel me erg comfortabel. Nu gaan we kijken hoe het gaat, ik heb er zin in!”