Ricciardo blijft Alonso voor in F1-test, schuivertje Hamilton

Een dag na de opening van het Formule 1-seizoen 2021 mochten coureurs hun kunsten weer vertonen op het Bahrain International Circuit. Ditmaal kon het onder relatief goede omstandigheden. De zandstorm die vrijdagmiddag opstak en waarvoor ook op zaterdag werd gevreesd, bleef tijdens de ochtendsessie uit. Het bleek om te beginnen goed nieuws voor Mercedes, dat gisteren een stroeve start kende met versnellingsbakproblemen.

Hamilton achteruit het grind in, maar wel productief

Lewis Hamilton was er op zaterdagochtend dan ook vroeg bij om zoveel mogelijk meters te maken. Dat leek lange tijd behoorlijk goed te lukken. Zo toonde de wereldkampioen zich in de eerste uren zeer ijverig. Het ging echter mis toen hij na meerdere runs op de harde banden een eerste poging waagde op mediums. Hamilton worstelde de hele ronde met de instabiele W12 en vond zijn bestemming in het grind bij bocht dertien. Hamilton verloor de controle - al dan niet door een windvlaag - en schoof achteruit het grind in. Het leverde een eerste code rood op, al is het tijdverlies voor Mercedes beperkt gebleven. Zo kwam Hamilton voor de lunchbreak nog weer in actie en legde hij uiteindelijk 58 ronden af.

In de tijdenlijst heeft Mercedes er nog niet echt werk van gemaakt, met een achtste plek van Hamilton tot gevolg. Hetzelfde gold lange tijd voor Sergio Perez, die Max Verstappen vandaag mag aflossen achter het stuur van de RB16B. De Mexicaan maakte enkele kleine uitstapjes, maar kende verder een probleemloos testdebuut voor Red Bull Racing. Hij wist het Bahrain International Circuit zaterdagochtend 39 keer te ronden. Perez werkte enkele lange runs af op de harde band en legde op de C2-compound beslag op P3.

Solide terugkeer van Alonso, problemen voor Aston Martin

Toch tekenden de coureurs van deze topteams nog niet voor de belangrijkste verhaallijn van deze zaterdagochtend. Die eer was weggelegd voor Fernando Alonso, die na twee jaar afwezigheid zijn officiële rentree in de Formule 1 maakte. Zijn terugkeer lag extra onder het vergrootglas doordat Alonso vorige maand een fietsongeval meemaakte in Zwitserland en nog altijd last van zijn kaak heeft. Op het circuit was daar echter niets van te merken. Zo begon de Alpine-coureur voortvarend en maakte hij een sterke indruk op de harde C2-band. Het was aan de kop voortdurend stuivertje wisselen met Ricciardo. Uiteindelijk noteerde laatstgenoemde de beste tijd op mediums (C3) en sloot een zeer solide Alonso aan op P2.

Bij de teams daarachter waren de grootste problemen bij Aston Martin te vinden. Zo kwam Sebastian Vettel in de ochtendsessie tot slechts tien ronden. Het klantenteam van Mercedes kampte vandaag met een versnellingsbakprobleem, toverde de zwarte schermen tevoorschijn en heeft urenlang stilgestaan. Het euvel bleek uiteindelijk net voor de middagpauze te verhelpen. Vettel staat zodoende als tiende en allerlaatste op de tijdenlijst genoteerd, achter Antonio Giovinazzi, Hamilton en Nikita Mazepin. Carlos Sainz sloot de ochtend als zesde af, inclusief een spin in zijn nieuwe Ferrari. Yuki Tsunoda en Nicholas Latifi legden beslag op de plaatsen vijf en vier, op respectievelijk de zachte C4- en C5-band.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede F1-testdag in Bahrein verder. Dan stapt bij Mercedes Valtteri Bottas achter het stuur. Bij Red Bull Racing blijft Sergio Perez zitten. De actie is vanzelfsprekend weer live te volgen via Motorsport.com Nederland.

Formule 1 wintertest 2021 dag 2, ochtendsessie - volledige uitslag:

Coureur Team Aantal ronden 1 D. Ricciardo McLaren 52 1'32"215 2 F. Alonso Alpine 60 1'32"339 3 S. Pérez Red Bull 39 1'32"478 4 N. Latifi Williams 47 1'32"541 5 Y. Tsunoda AlphaTauri 57 1'32"684 6 C. Sainz Ferrari 56 1'33"072 7 N. Mazepin Haas 76 1'33"101 8 L. Hamilton Mercedes 58 1'33"399 9 A. Giovinazzi Alfa Romeo 73 1'36"018 10 S. Vettel Aston Martin 10 1'38"849 (C3 proto)