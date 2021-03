Wat is het verhaal achter de grote airbox van Alpine?

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat de teams de verpakking rond de motor zo compact mogelijk maken. De oplossing van Alpine is uniek en iets wat we eigenlijk meer in de jaren zeventig zagen. Toch moeten we stellen dat Alpine de airbox en de crashstructuur aan de bovenkant van de A521 helemaal niet aangepast heeft, zo blijkt als we de nieuwe wagen vergelijken met de RS19 of de RS20. Het gaat juist om het bodywork dat flink aangepast is.

Alpine A521 cover Photo by: Alpine Renault R.S.20 Foto: Renault

De reden is, hoewel het misschien een beetje vreemd klinkt, dat het team de gevolgen van de inkomende reglementswijziging wil verzachten. De vloer is aan de achterkant smaller geworden en dat heeft invloed heeft op de brake ducts aan de achterkant, maar ook op het onderste deel van de diffuser. De rest van de grid probeert de omkadering van de krachtbron zo compact mogelijk te houden. De luchtstroom over de bovenkant van de sidepod loopt daardoor zo snel mogelijk richting de vloer. Bij de A521 heeft men een oplossing verzonnen die meer doet denken aan wat men voor het hybride-tijdperk deed. De voorkant is daardoor iets hoger en de sidepods lopen iets verder door.

Esteban Ocon, Alpine A521 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Dit zorgt voor meer ruimte tussen de sidepod en de vloer. Om toch aan de aerodynamische doelstellingen te voldoen heeft het team de opbouw van het koelsysteem opnieuw moeten bedenken. De plaatsing van de radiateur en andere hardware is enigszins aangepast. Renault heeft de afgelopen jaren ook al veel werk verzet om de koeling beter rond de krachtbron te verpakken. Omdat er steeds meer hardware is rond de koeling, moet er ook meer ruimte gemaakt worden.

Renault F1 Team R.S.19 powerunit install Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

In essentie is dit dus de reactie van Alpine op de reglementswijziging. Het team heeft geprobeerd om het eigen, bestaande concept zo goed mogelijk in stand te houden zonder dat er getornd hoeft te worden aan de (aerodynamische) prestaties van de auto’s.

In het verleden hebben we nogal wat van dit soort zaken gezien in de Formule 1. Hoewel de technische redenering in die tijd misschien een beetje anders was, is het eenvoudig om de vergelijking te trekken.

Jacques Laffite, Ligier JS5 Matra 1 / 5 Foto door: Sutton Images Jacques Laffite, Ligier JS5 Matra 2 / 5 Foto door: Ercole Colombo Emerson Fittipaldi, McLaren M23 3 / 5 Foto door: Ercole Colombo Lotus 72D 1972 airbox detail 4 / 5 Foto door: Giorgio Piola Mercedes W01 airbox 5 / 5 Foto door: Giorgio Piola