Leclerc hoopvol over nieuwe Ferrari: "Enkele positieve signalen"

Ferrari wil zich dit jaar herpakken na een beroerd seizoen waarin de rode brigade slechts zesde werd in het kampioenschap. Binnen de beperkingen van het grotendeels stabiele reglement heeft Ferrari gepoogd de lessen van 2020 in de praktijk te brengen. Het moet de SF21 in ieder geval een stuk beter maken dan diens voorganger. Alhoewel de progressie tijdens de wintertest nog maar moeilijk te zien is met het blote oog, blijkt Leclerc hoopvol gestemd.

"Mijn eerste indrukken zijn best positief. Gisterochtend hebben we het bedachte programma afgewerkt, al waren de omstandigheden erg verraderlijk", zegt Leclerc tegen onder meer Motorsport.com. De Monegask komt deze middag (zaterdag) opnieuw in actie namens het team uit Maranello. "Het was erg warm en er stond veel wind. Dat maakt het lastig om deze auto te vergelijken met die van vorig jaar. Bovendien is alles relatief, het ligt er volledig aan hoeveel progressie andere teams hebben geboekt. Maar er zijn wel wat hoopgevende voortekenen."

Nieuwe motor voldoet aan eerste verwachtingen

Dat laatste geldt met name voor de achterkant van de auto. Beide Ferrari-coureurs worstelden daar vorig jaar mee en vooral Sebastian Vettel - die graag een stabiele achterkant heeft - ging kopje onder met de wispelturige SF1000. "Daar hebben we behoorlijk wat werk in gestoken. De eerste data past bij onze bevindingen uit Maranello voorafgaand aan deze test. Dat is op zich wel positief." Dat laatste is vooral belangrijk omdat Ferrari in het recente verleden correlatieproblemen heeft gehad, waarbij de resultaten uit de simulator en de windtunnel niet aansloten bij de realiteit van het circuit.

Die correlatie lijkt ook in orde voor de nieuwe krachtbron. Ferrari beschikte vorig jaar over de minste motor van het hele veld en heeft er alles aan gedaan om die achterstand ongedaan te maken. "Voorlopig voelt alles prima aan met die nieuwe motor. Maar ook hiervoor geldt dat het heel moeilijk is om nu al iets te zeggen. Niemand is echt op de limiet aan het pushen, zeker niet in deze lastige omstandigheden. Het is allemaal nog heel vroeg, maar alles voelt goed en past bij wat we vooraf al verwachtten."

