Vettel en Leclerc blij met updates Ferrari

Oorspronkelijk zou de Scuderia pas in Hongarije met updates komen, maar na een grotendeels slecht verlopen weekend in Oostenrijk en de wetenschap dat de tweede race hier ook plaats zou vinden, achtte het team het waardevoller om al eerder met nieuwe onderdelen te komen. Vettel is er in ieder geval blij mee. “We weten niet hoelang het seizoen gaat duren. Het zal nu een goede indicatie geven of we de juiste weg in zijn geslagen. Je hebt altijd verwachtingen, maar het resultaat zie je pas op de stopwatch na een ronde over de baan. Het gevoel is natuurlijk ook belangrijk. Het wordt interessant om te zien hoe het gaat ten opzichte van vorig weekend. Het is een mooie kans omdat we weer op dezelfde baan rijden, hopelijk krijgen we antwoorden,” zegt Vettel.

De man uit Heppenheim gaf maandag aan zijn auto tijdens de race ‘niet te herkennen’ in vergelijking met de eerdere sessies. “We hebben gekeken naar waarom ik op zondag zoveel langzamer was. Er waren wat kleine problemen met remmen en de vering van de auto. Het is lastig om te zeggen hoeveel verschil dat maakte. Morgen wordt dus een belangrijke dag, zeker om te kijken of de upgrades werken.”

Teamgenoot Leclerc gelooft dat de verbeteringen zeker verschil gaan maken. “Het is belangrijk dat deze updates werken en dat we een stap naar voren zetten. Dat zou aangeven dat we de goede kant op gaan. Als dit niet zo is, is dat een slecht teken. Maar ik heb vertrouwen dat de updates het tempo gaan verbeteren. Hoeveel dat gaat zijn weten we nog niet. Realistisch gezien zijn Red Bull en Mercedes gewoon heel snel. De Safety Car hielp ons vorige week maar we pakten ook onze kansen. Dat gaan we zeker weer proberen. Maar op pure racepace is onze auto denk ik niet goed genoeg voor een podium. We werken eraan om dit te veranderen,” besluit de Monegask.