Berger: "Ferrari moet sterke groep samenstellen rond Binotto"

De Italianen hebben – ondanks een prima tweede plaats van Charles Leclerc – een moeilijke start van het seizoen en er wordt openlijk gespeculeerd over hoe Ferrari verder moet om Mercedes en Red Bull te bestrijden.

Hoewel Ferrari CEO Louis Camilleri ondanks nog zijn volledige steun uitsprak voor teambaas Binotto, denkt Berger dat de in Zwitserland geboren Italiaan wel wat hulp kan gebruiken. “Ik vind Mattia Binotto een aardige kerel, hij werkte als engineer al aan mijn auto’s. Aardige kerel, slim ook. Een prima vent”, aldus de Oostenrijker in de podcast F1 Nation. “Maar als je Ferrari – dat op technisch, politiek en strategisch vlak één leider heeft – vergelijkt met Red Bull, dan zie je daar Christian Horner, extreem competitief, Adrian Newey, een genie op zijn vakgebied, en Helmut Marko, een haai met al zijn motorsportervaring. En als je kijkt naar Mercedes, daar geldt hetzelfde. Andy Cowell, Niki Lauda, Toto Wolff. Iedereen voegt wat toe. Politiek, technisch, wat dan ook.”

“Ik vraag me af of de huidige structuur bij Ferrari sterk genoeg is”, vervolgt Berger. “Het is namelijk altijd zo geweest, ook in het verleden bij Ferrari. Zo had je daar eerder Jean Todt. Hij was politiek erg slim. Hij was altijd van alles aan het regelen. Zo zorgde hij ervoor dat de Japanners op bandengebied hun werk deden, we hadden Bridgestone indertijd. En je had Ross Brawn, een fantastische kerel met enorm veel kennis. Verder had je Rory Byrne, een van de beste engineers ooit in de Formule 1, en er was natuurlijk Michael Schumacher. Dus wat je ziet is dat een groepje een team tot een kampioensteam maakt.”

Een van de meest intrigerende zaken is het verlies aan vermogen van de Ferrari SF1000. Die auto was afgelopen weekend op de Red Bull Ring een stuk langzamer dan een jaar geleden. Ook de Ferrari-klanten Alfa Romeo en Haas vielen ver terug. Velen wijzen naar de schikking die de Italianen met de FIA hebben getroffen over de legaliteit van de krachtbron van vorig seizoen. Ook Berger ziet een verband. “We weten allemaal dat er vorig jaar iets niet helemaal legaal was, maar de FIA heeft een geheime afspraak gemaakt dus we weten niet precies wat ze hebben gevonden. Maar het is wel duidelijk dat er iets niet in de haak was. En dus vermoed ik dat het resultaat in Oostenrijk daar het gevolg van is.”

Met medewerking van Jonathan Noble