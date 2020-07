Binotto: Ferrari verliest 0,7 seconde per ronde op rechte stukken

Het contrast tussen vorig jaar en dit jaar was enorm voor Ferrari in Oostenrijk. Charles Leclerc pakte in 2019 nog de pole position op de Red Bull Ring, maar een jaar later kwam hij niet verder dan de zevende tijd in de kwalificatie. De Monegask was een seconde langzamer dan hij vorig jaar was en ook een seconde langzamer dan beide Mercedessen. In een race met veel incidenten wist Leclerc toch nog tweede te worden, maar teamgenoot Sebastian Vettel had het nog lastiger. De Duitser werd slechts tiende na een spin, nadat hij op zaterdag zijn kwalificatie al in Q2 zag stranden.

Vorig jaar werd de Ferrari-motor lange tijd als de beste krachtbron in de Formule 1 gezien, maar in 2020 lijkt er een stap achteruit gezet te zijn. De drie teams met Ferrari-motor lieten in Oostenrijk een groot verlies in snelheid noteren in vergelijking met vorig jaar. De tegenslag volgt op de geheime schikking die Ferrari trof met de FIA over de 2019-motor, nadat meerdere teams vraagtekens zetten bij de legaliteit ervan. Na de Oostenrijkse GP zei teambaas Binotto dat de problemen niet makkelijk op te lossen zijn, ondanks het grote pakket updates voor de SF1000 dat verwacht wordt in Hongarije.

“We moeten onze auto verbeteren, want er zijn een aantal verkeerde correlaties met het ontwerp en het gedrag van de auto, vooral qua aero”, zei Binotto. “Dat is een ontwikkeling waarmee we opnieuw begonnen zijn na terugkomst van de lockdown, en hopelijk hebben we daar snel de beschikking over op het circuit. Het zal niet de definitieve oplossing zijn, want er is geen wondermiddel.”

Bevroren motorontwikkeling maakt herstel lastig

Van de seconde die Ferrari in de kwalificatie toegaf op Mercedes schrijft Binotto meer dan de helft toe aan de krachtbron en de snelheid in de rechte lijn. “Van die seconde verliezen we drie tienden in de bochten. Dan blijft er zeven tienden over die we met de krachtbron verliezen op de rechte stukken”, vertelde Binotto. “Dat gaat heel moeilijk worden, omdat [de ontwikkeling van] de motor bevroren is voor dit seizoen.” De luchtweerstand van de auto speelt ook een rol volgens de Italiaan en ook daar gaat de Scuderia niet snel een oplossing voor vinden.

Binotto werd ook gevraagd hoe het mogelijk is dat Ferrari in een tijdsbestek van twaalf maanden maar liefst negen tienden van een seconde verloren heeft op de Red Bull Ring. “Eerlijk gezegd maak ik me niet zoveel zorgen als ik naar vorig jaar kijk. Ik denk dat de vergelijking niet met vorig jaar, maar met onze concurrenten moet zijn. We richten ons nu op onze relatieve competitiviteit ten opzichte van onze concurrenten, kijkend naar de kwalificatieronde en het resultaat van vandaag, en we proberen de problemen van onze auto’s aan te pakken.”

Met medewerking van Luke Smith

