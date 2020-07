Ook Racing Point moet Vettel teleurstellen: "We hebben geen plek"

Het is een wat surreële situatie: een viervoudig wereldkampioen die moet bedelen om een zitje in 2021. Aan meelevende woorden en respect voor de Duitser ontbreekt het in de paddock zeker niet, maar aan concrete kansen wel. De flirt met Red Bull lijkt nog niet echt van de grond te komen en bij pakweg Mercedes, Renault en McLaren zijn de kansen ook al verkeken. Het maakt dat Vettel zijn horizon moet verbreden.

Daarbij wordt de blik onder meer op Racing Point gericht. Gevraagd door Motorsport.com of dat een mogelijke bestemming zou zijn, sprak Vettel op donderdag nog lovende woorden. "Ik denk dat Racing Point tot dusver een hele sterke indruk heeft gemaakt. Ze staan er dit seizoen zeker goed voor. Ik ken enkele teamleden ook nog erg goed vanuit mijn eigen verleden. Ze hebben dit jaar in ieder geval een uitgelezen kans om met een goede auto te vechten en om het vanaf daar verder op te bouwen."

Maar een dag later lijkt ook deze flirt onbeantwoord te blijven. Racing Point-teambaas Szafnauer laat weten dat het inlijven van Vettel praktisch onhaalbaar blijkt. "Het is om te beginnen wel vleiend dat iedereen een viervoudig wereldkampioen in verband brengt met ons team. Dat komt waarschijnlijk doordat we nu een betere auto hebben", reageert Szafnauer op de vraag van Motorsport.com. "Maar goed: we hebben langlopende contracten voor onze beide coureurs [Perez en Stroll], dus het is logisch om te stellen dat we geen plaats hebben."

Met medewerking van Christian Nimmervoll