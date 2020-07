Perez nipt voor Verstappen in eerste training GP van Stiermarken

Niet eerder in de Formule 1-geschiedenis werden er tijdens een seizoen twee races op hetzelfde circuit verreden, maar in 2020 gaat alles anders dan anders door het coronavirus. Nadat het kampioenschap afgelopen zondag - zestien weken later dan gepland - in gang schoot met de Grote Prijs van Oostenrijk zijn de F1-teams op de Red Bull Ring gebleven voor een tweede krachtmeting op het circuit bij Spielberg. Voor de één de ultieme kans om revanche te nemen voor een tegenvallende seizoensstart, voor de ander een mogelijkheid om voort te borduren op een goed begin van het jaar.

Het mag duidelijk zijn dat voor Red Bull Racing het eerste aan de orde is, na het seizoen afgelopen weekend met nul punten te zijn begonnen. Max Verstappen en Alexander Albon vielen uit met een elektronisch probleem dat zijn oorsprong vond in een mechanisch probleem, terwijl ze allebei snel genoeg leken om op het podium te eindigen en mogelijk zelfs voor de overwinning te gaan. Verstappen en Albon gingen meteen serieus aan de slag bij aanvang van het tweede raceweekend. Nadat de Britse Thai na een kwartier zijn RB16 bovenaan de tijdenlijst had gezet met een 1.06.344, nam Verstappen de eerste stek van zijn teamgenoot over met een 1.06.087. De Nederlander zou zich hierna verbeteren naar een 1.05.760, alvorens de mannen van Mercedes en Racing Point er goed voor gingen zetten.

Hamilton nam halverwege de training over met een 1.05.208, die hij realiseerde op de medium band, waarna Perez een run op de zachte band deed en zijn 'roze Mercedes' op P1 zette met een 1.04.867. Valtteri Bottas nam daarna de tweede stek over van zijn Mercedes-collega, terwijl Lance Stroll de andere RP20 op de vierde positie zette. Zo waren het Mercedes en Racing Point die met nog een half uur te gaan de lakens uitdeelden. Verstappen verscheen kort hierna echter op het circuit met de zachte band. De Nederlander kwam hierbij tot een 1.04.963, waarmee hij nog geen tiende langzamer was dan de Mexicaan en naar P2 klom.

In de slotfase van de training werden geen snelle tijden meer gereden. Perez eindigde zo bovenaan, voor Verstappen, Bottas, Hamilton en Stroll. Albon volgde met de zesde tijd, terwijl Carlos Sainz, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel de andere namen waren in de top-tien. Lando Norris, die afgelopen zondag zijn eerste podium in de Formule 1 scoorde, trapte af met de veertiende tijd. De McLaren-coureur was echter maar een fractie langzamer dan Daniil Kvyat, Charles Leclerc en Esteban Ocon, die respectievelijk de elfde, twaalfde en dertiende tijd reden. Jack Aitken kwam bij zijn vrijdagdebuut voor Williams tot de zeventiende tijd. De jonge Brit moest 1,9 seconde toegeven op de snelste tijd. Robert Kubica noteerde in zijn eerste vrije training voor Alfa Romeo de achttiende tijd.

De sessie was een half uur oud toen Nicholas Latifi een code rood veroorzaakte door zijn auto met een versnellingsbakprobleem aan de kant te zetten. In eerste instantie leek een Virtual Safety Car afdoende, maar de actie werd alsnog stilgelegd toen bleek dat de wagen moest worden weggetakeld. De Williams-coureur had nog geen competitieve tijd gereden en eindigde de eerste training zodoende als negentiende. Dat de Canadees niet helemaal onderaan stond na negentig minuten, had hij te danken aan Kevin Magnussen. De Haas-rijder werd na drie ronden getroffen door een batterijprobleem en besloot de eerste actie van het weekend hierdoor zonder tijd.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken is om 15.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Stiermarken - Vrije training 1