Honda neemt maatregelen na dubbele opgave Red Bull

Verstappen moest na elf ronden al opgeven nadat hij plots begon te vertragen op het circuit. Albon moest in de slotfase zijn wagen ook parkeren nadat hij eerder een aanrijding met Mercedes-rijder Lewis Hamilton overleefde.

Honda heeft de motoren van beide wagens na afloop van de race onderzocht en vond geen problemen. Die krachtbronnen kunnen dit weekend tijdens de Grand Prix van Stiermarken dus gewoon weer gebruikt worden.

“De problemen op de twee wagens van Aston Martin Red Bull Racing waren allebei elektrisch van aard, maar veroorzaakt door twee verschillende problemen”, stelde Honda F1 technisch directeur Toyoharu Tanabe. “We hebben deze problemen samen met het team geanalyseerd en hebben de nodige maatregelen genomen voor dit weekend.”

“Onze krachtbronnen hebben door die problemen geen schade opgelopen. Max en Alex zullen dus dezelfde motoren gebruiken dit weekend. Ons doel is om dit weekend met vier wagens te finishen en goede resultaten te behalen.”

Tanabe onderstreepte dat het nuttig is voor de Japanese constructeur en voor Red Bull om twee races op hetzelfde circuit te kunnen afleggen. “Dat betekent dat onze data recent én relevant is. Al is het weer wel een bepalende factor. Er wordt regen en onweer voorspeld voor het komende weekend.”