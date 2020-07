Tech: Eerste blik op nieuwe voorvleugel Ferrari

Ferrari had het op de Red Bull Ring bijzonder moeilijk met een zevende en elfde startplek voor Charles Leclerc en Sebastian Vettel. De Scuderia stond aan de start met hetzelfde basispakket op de SF1000 als tijdens de wintertests. Het team had ondervonden dat er aerodynamisch wat scheelde met die wagen en het moest eerst die problemen oplossen alvorens er nieuwe onderdelen voor te produceren.

Leclerc wist zondag dankzij een vlekkeloze race en enkele uitvalbeurten alsnog tweede te worden, maar Ferrari was een seconde per ronde trager dan vorig jaar op hetzelfde circuit. Daarom probeerde het om enkele geplande updates voor Hongarije al naar voren te halen en dit weekend in te zetten. Dat blijkt nu om de nieuwe voorvleugel te gaan. Ferrari verscheen donderdag in de paddock met een ander ontwerp dan vorige week, zoals te zien op de foto's van Giorgio Piola.