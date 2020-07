Renault: "Alonso is veranderd tijdens F1-pauze"

Renault kondigde woensdag aan dat het Alonso voor de Formule 1-seizoenen 2021 en 2022 heeft aangetrokken, zodat de tweevoudige wereldkampioen na twee jaar afwezigheid zijn comeback zal maken en voor de derde keer bij het team van Enstone zal rijden.

Alonso heeft de reputatie niet de makkelijkste rijder te zijn om mee te werken, en iemand die er binnen een team niet voor terugdeinst om politieke spelletjes te spelen om zijn zin te krijgen. Dat ondervond Stoffel Vandoorne ook nog als laatste teamgenoot van Alonso bij McLaren, en het werd zelfs een thema bij het Toyota WEC-team waarmee de Spanjaard twee keer de 24 uur van Le Mans won.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul denkt dat we echter een nieuwe Alonso te zien gaan krijgen na diens Formule 1-pauze. "Ik denk dat de jaren uit de Formule 1 hem de kans hebben gegeven om te resetten en na te denken over hoe bevoorrecht we zijn om in de Formule 1 te kunnen werken", vertelde Abiteboul in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Daardoor komt hij wellicht met een frisse kop terug. Laten we niet vergeten hoe erg de competitie kan inhakken op mensen. Hoe hard je ook werkt, je kan niet altijd winnen. Dat doet deze sport je aan en dat verbaast me niet, maar dat is ook waarom Fernando zo geïnteresseerd was in dit nieuwe tijdperk van de sport. En de kans om een nieuwe Alonso in de Formule 1 te laten zien."

Abiteboul zegt dat de instelling en motivatie van Alonso de doorslag hebben gegeven om voor de bijna 40-jarige racer te gaan. "Boven alles was het zijn mindset en motivatie. Het talent is er, net zoals het er is bij een Vettel of een Bottas, maar zijn mix van mindset en motivatie was belangrijk."

Een man kon al die jaren prima samenwerken met Alonso: Flavio Briatore. En ja, Abiteboul zegt te zullen aankloppen bij de flamboyante Italiaan voor advies. "Flavio is de enige die met hem succesvol is geweest wat dat aspect betreft en het is geen geheim dat ik ook met Flavio ben opgegroeid. Ik heb een aantal dingen gezien die hij met Fernando deed en hij speelde ook een rol in deze aankondiging. Ik kan daar inspiratie uit opdoen, maar ik denk nogmaals dat we een nieuwe Fernando te zien gaan krijgen, die fris is na zijn pauze."