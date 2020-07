Verstappen: "Probeerde alleen maar aardig te zijn naar Vettel"

Vettel bevestigde maandag op Servus TV dat hij direct contact had opgenomen met Red Bull-adviseur Helmut Marko, nadat duidelijk was geworden dat hij na dit seizoen bij Ferrari moet vertrekken. Verstappen was te gast bij hetzelfde programma en kreeg de vraag wat hij ervan zou vinden om een ervaren rijder als Vettel naast zich te krijgen. "Ja, dat was al het geval met Daniel [Ricciardo] in het team. Dat werkte goed. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet mijn beslissing", antwoordde hij. Gevraagd of het prettiger is om Vettel of Alexander Albon als teamgenoot te hebben, zei Verstappen: "Ik heb nooit eerder met Sebastian samengewerkt dus ik heb geen idee. Ik denk niet dat er problemen zouden ontstaan. Maar uiteraard wil elke coureur winnen."

In de persconferentie op donderdag werd Verstappen opnieuw gevraagd wat hij ervan zou vinden als Vettel bij Red Bull zou komen. Ditmaal reageerde hij: "Ik zat maandag in een tv-show en zat naast Seb toen ik die vraag ook kreeg. Maar ik probeerde gewoon beleefd en aardig te zijn met mijn antwoord dat ik het me wel zou kunnen voorstellen. Op het moment is het team echter heel tevreden over ons beiden en ik moet zeggen dat ik ook erg blij ben om Alex als mijn teamgenoot te hebben. Hij is op de eerste plaats een heel aardige jongen om in het team te hebben, wat fijn is, hij is goed in het afstellen van de auto - we geven beiden goede feedback aan het team - en hij is snel, dus ik zie geen reden om iets aan de huidige situatie te veranderen. Christian [Horner] en Helmut [Marko] zullen hetzelfde zeggen." Om daarna te herhalen: "Het is aan het einde van de dag niet mijn beslissing."

Motorsport.com heeft begrepen dat Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz Vettel erg graag zou zien terugkeren binnen de Red Bull-gelederen, al was Marko er eerder dit jaar als de kippen bij om een tweede stint van de viervoudig kampioen bij het team uit Milton Keynes om financiële redenen uit te sluiten. Heel veel opties heeft Vettel overigens niet om in de Formule 1 actief te blijven, nu bekend is dat Fernando Alonso volgend jaar bij Renault instapt.