Waar meerdere topteams, waaronder Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing, al met flinke updatepakketten zijn gekomen, blijft Aston Martin op dat gebied nog redelijk achter. Het Britse team uit Silverstone neemt wel regelmatig updates mee, maar die zijn kleinschalig ten opzichte van de updates die Ferrari dit weekend meeneemt en de updates die Mercedes in Monaco introduceerde. Wel heeft Aston Martin nieuwe onderdelen mee naar Barcelona die in eerste instantie voor Imola waren bedoeld. Een ander deel werd in Monaco al op de AMR23 geschroefd.

"We hebben wat nieuwe onderdelen", zegt Alonso na een vraag van Motorsport.com naar de aanpassingen aan de bolide voor de Grand Prix van Spanje. "Ik weet niet precies wat, maar dat zul je wel zien in de documenten van de FIA!", doelt de Spanjaard op de show and tell-documenten waarin teams alle updates voor een weekend moeten aangeven, met een korte toelichting over het effect. "Ik denk dat er een aanpassing aan de voorvleugel is. We nemen echter altijd nieuwe onderdelen mee voor de auto. Soms zijn deze specifiek voor een circuit bedoeld. Soms gaat het om een verbetering van de rondetijd."

"Ik ben blij met de aanpak voor elke race", vervolgt Alonso. Wel waarschuwt hij zijn team dat steeds een nieuw onderdeel niet voldoende zal zijn om de topteams bij te houden. "Er is altijd iets nieuws op onze auto te vinden. We proberen het tempo van de topteams bij te benen. We groeien op dat gebied nog steeds. We kwamen dit jaar in een zeer competitieve omgeving terecht. Dat hadden we niet verwacht."

"We moeten het allemaal wel nog versnellen", voegt de Spanjaard toe. "Ferrari heeft volgens mij al twee vloeren geïntroduceerd dit seizoen. Mercedes had een compleet nieuwe auto in Monaco en nog meer updates voor deze race. Red Bull had in Baku een pakket en hier nog één. We begrijpen dat we ons nog niet in zo'n positie bevinden. Maar we blijven nederig, we blijven op zondag leveren en proberen meer punten te scoren dan zij."

Alonso behaalde vorige week in Monaco zijn beste resultaat tot nu toe met Aston Martin. Hij liep de pole-position net aan mis en kon op zondag geen weerstand bieden tegen Max Verstappen. Alonso stond op de op-een-na hoogste trede in het prinsdom, wat een vooruitgang lijkt aan te wijzen. Maar de tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat dat niet het geval is. "Ik denk het niet, we bevinden ons nog in dezelfde positie. Het was alleen zo dat Checo [Perez] niet meedeed", doelt hij op het feit dat de Mexicaan helemaal achteraan moest starten na zijn crash in Q1. "Dat is ook waarom we voor P2 streden. Aan het begin van het seizoen hadden we vergelijkbare kansen. In Monaco zat het alleen wat dichter bij elkaar. Maar in de race zagen we de potentie van de Red Bull. Max had een zeer goed tempo op de mediumband. We zullen wel zien wanneer we een kans krijgen. Maar ik heb niet het gevoel dat we ons in een andere positie bevinden, of dat we dichter en dichter bij Red Bull komen."