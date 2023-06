Haas tevreden met Hülkenberg: "Hij versnelt de ontwikkeling"

Haas F1 nam na twee seizoenen afscheid van Mick Schumacher. De jonge Duitser presteerde volgens het team niet goed genoeg en de hoeveelheid crashes deden hem uiteindelijk de das om. Haas F1 wilde een coureur met ervaring die het team meteen naar voren zou helpen en wilde niet meer wachten totdat Schumacher beter zou worden. Het Amerikaanse team kwam uit bij diens landgenoot Nico Hülkenberg, die na het seizoen 2019 alleen nog maar als reservecoureur aan de slag ging bij Racing Point/Aston Martin.

In zijn eerste zes races bij Haas F1 scoorde Hülkenberg zes punten en maakte hij het teamgenoot Kevin Magnussen regelmatig lastig. De Deen heeft twee punten achter zijn naam staan in wat voor Haas tot nu toe nog een moeizaam seizoen is. In de eerste races heeft Hülkenberg wel zijn waarde bewezen, stelt director of engineering Ayao Komatsu. "Nico heeft precies geleverd wat we zochten", zegt Komatsu. "Al bij de test in Abu Dhabi was het heel duidelijk dat hij een goed gevoel heeft voor de auto. Zijn feedback is zeer accuraat, hij is heel kalm en maakt zelden fouten. Zelfs wanneer de situatie niet ideaal is, blijft hij rustig en geeft hij je meteen feedback. Dat zet de ingenieurs niet op scherp, maar dat betekent dat ze zich kunnen focussen."

Haas hoopte dat Hülkenberg het team binnen afzienbare tijd naar voren kon helpen en daar is volgens Komatsu nu al sprake van. "Als hij in de auto zit, krijgen we een behoorlijke hoeveelheid informatie en kan hij op de een of andere manier commentaar geven op het gedrag van de auto - op een manier die de ingenieurs kunnen begrijpen. Hij versnelt echt onze ontwikkeling en onze afstelling, en Kevin profiteert daar ook van."

"Als je kijkt naar de prestaties van beide coureurs in Monaco - oké, we waren als team niet competitief - zaten ze elke sessie dicht bij elkaar. Ze leren van elkaar en hebben allebei hun eigen beperkingen, dat helpt de ander weer. Maar voor wat betreft de basis van de auto zijn ze allebei heel duidelijk in wat we moeten verbeteren. Dat is precies wat we nodig hadden", aldus Komatsu.