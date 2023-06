Porpoising is terug tijdens F1 Spanje: "Specifiek element van circuit"

De introductie van nieuwe technische reglementen in de Formule 1 in 2022 zorgde voor de terugkeer van het grondeffect. Dat ging echter gepaard met de herintrede van porpoising, een fenomeen waarbij de auto door het grondeffect gaat stuiteren. Op hoge snelheid wordt de auto meer naar de grond gezogen, maar zodra de grond geraakt wordt, stopt de luchtstroom en verliest de auto downforce. De herhaling hiervan zorgt ervoor dat de auto's als het ware over het asfalt stuiteren. De FIA heeft in de loop van 2022 maatregelen geïntroduceerd om porpoising zoveel mogelijk aan banden te leggen, onder meer door voor 2023 een verplichte verhoging van de vloerrand van 15 millimeter in te voeren.

Die maatregel leek in de eerste fase van het F1-seizoen 2023 effect te hebben, want de bolides kampten amper met stuiteren. Tijdens de eerste training voor de GP van Spanje keerde porpoising echter terug. Red Bull-mannen Max Verstappen en Sergio Perez maakten melding van een stuiterende auto, evenals McLaren-rijder Lando Norris en Mercedes-coureur George Russell. De vier rijders meldden allemaal dat dit bij het insturen van de laatste bocht plaatsvond, de plek op het circuit waar de snelheden fors hoger liggen dan vorig jaar door de aanpassing van de lay-out in de laatste sector in Barcelona. Ook in de tweede training waren er nog wat problemen met gestuiter. Doordat meerdere teams ermee te maken hadden in VT1, denkt McLaren-teambaas Andrea Stella dat de terugkeer van het stuiteren specifiek gerelateerd is aan het Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Als we hier de enige waren geweest, zou ik zeggen dat het porpoising was. We weten dat dit op sommige plekken kan voorkomen. Maar het feit dat we hetzelfde hoorden bij Red Bull, laat denk ik zien dat het een specifiek element van het circuit is waar alle teams mogelijk mee moeten omgaan. We dachten namelijk dat Red Bull iets robuuster was wat betreft het omgaan met porpoising. Het kan dus een eigenschap van het circuit zijn, een uitdaging waar we zeker mee moeten omgaan. Op basis van hun commentaren weten we dat Mercedes en Red Bull dat in ieder geval moeten doen. Dat kan een beperking vormen qua prestaties, want je moet aanpassingen doorvoeren die je op een ander punt mogelijk wat snelheid kosten."

Video: Lando Norris meldt stuiterende MCL60 tijdens VT1 F1 Spanje