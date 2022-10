Alonso verwacht stap voorwaarts met nieuwe Alpine-vloer

Momenteel bevindt de Franse renstal Alpine zich met 125 punten op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, 18 punten voor hun concurrent McLaren. Nieuwe upgrades op de auto zijn dan ook van essentieel belang om die vierde plaats te behouden. Het Britse automerk zit zelf namelijk ook niet stil, want ook zij schroeven dit weekend een aantal nieuwe onderdelen op de auto van Lando Norris.

Beide Alpine-auto’s zullen gedurende het weekend voorzien worden van de nieuwe vloer. Fernando Alonso verheugt zich op het testen van de nieuwe onderdelen. “Zelf heb ik de nieuwe vloer niet getest in de simulator”, vertelt de Spanjaard. “Laten we kijken of we het op vrijdag goed kunnen testen, zodat we kunnen zien of het een stap voorwaarts is. We verwachten ook dat het dat is.” Hoewel het van belang is dat de upgrades zo snel mogelijk op de auto worden gemonteerd, geeft Alonso ook aan dat Singapore niet het ideale weekend is om te bepalen of de upgrades veel effect hebben. “Hier in Singapore is het moeilijk om de voordelen ervan te zien, omdat dit een heel ander soort circuit is. Het is geen baan waar je makkelijk op kunt testen, misschien zullen we het verschil pas echt in Suzuka zien”, relativeert de tweevoudig wereldkampioen.

Moeilijk testcircuit

De Alpine-coureur benadrukt het belang van de nieuwe upgrades in de strijd om de vierde plaats. “Ik denk dat het een stap voorwaarts is. We hebben iedere stap nodig in het gevecht met McLaren, want we zullen tot Abu Dhabi aan elkaar gewaagd zijn. Een aantal weekenden zullen zij sneller zijn, en een aantal weekenden zullen wij sneller zijn.” Alonso kijkt zelfs verder dan de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en heeft de ambitie om maximaal te scoren met zijn A522: “Het wordt interessant als er voor ons misschien iets gebeurt met twee of drie auto’s. Het zou fantastisch zijn om dan dicht bij het podium te komen, maar dan hebben we wel wat hulp nodig van de rijders vooraan”, aldus de Spanjaard.

Alpine’s chief technical officer Pat Fry bevestigt dat er dit jaar nog meer updates zullen gaan volgen. “We hebben een aantal ontwikkelingen lopen die dit jaar nog worden geïntroduceerd. De ontwikkeling van deze auto zal tot ongeveer Austin doorlopen, rond eind oktober.” Over de update in Singapore zegt hij het volgende: “Visueel zal de vloer niet veel verschillen ten opzichte van de vorige, omdat de meeste wijzigingen onder de auto zitten. Het zal wel een redelijk verschil opleveren”, vertelt de Brit. Hij onderbouwt zijn verwachting met de upgrades die eerder zijn doorgevoerd: “We hebben recent een aantal ontwikkelingen doorgevoerd op de auto, en ze hebben allemaal gewerkt zoals verwacht.”