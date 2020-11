Alonso: "Ik had meerdere opties voor F1-terugkeer in 2021"

Alonso keert in 2021 na twee jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. De voorbereiding is al in volle gang en als onderdeel daarvan komt hij dezer dagen, 4 en 5 november, in actie met de Renault uit 2018. De coureur uit Oviedo denkt in 2021 'eerst enkele races nodig te hebben' om op niveau te komen, al heeft hij voor de periode daarna veel vertrouwen in het project van Renault.

Gesprekken met overige teams

Zozeer zelfs dat hij het Franse merk de voorkeur heeft gegeven boven andere F1-teams. "Ik heb met meerdere teams gesproken, maar Renault heeft altijd mijn voorkeur genoten", zo laat Alonso in gesprek met Sky Sports F1 weten. "Ze genoten eigenlijk steeds mijn voorkeur vanwege twee redenen. Om te beginnen hangt dat samen met de verwachtingen. Het is enorm aantrekkelijk om iets op te bouwen, om het team vanuit de middenmoot weer naar de top te brengen." Met twee podia voor Daniel Ricciardo is die opmars dit jaar al gestaag ingezet en Alonso hoopt - ook richting de nieuwe reglementen van 2022 - een volgende stap te zetten.

"Ten tweede ken ik iedereen in dit team al. Ik weet hoe gepassioneerd al die mensen voor het racen zijn. Ik moet zeggen: dit is mijn derde periode in het team en ik voel me meteen weer thuis." Waar Alonso terugkeert bij zijn oude liefde Renault, is dit zeker niet de eerste keer dat hij zinspeelt op kansen bij rivaliserende teams. "Het eerste telefoontje om te informeren of ik me al verveelde na mijn F1-afscheid, kwam in juni 2019. In augustus 2019 wilde een bepaald team van coureurs wisselen, maar op dat moment wilde ikzelf nog niet instappen voor een half jaar of voor een jaar", liet hij bijvoorbeeld eerder al aan Motorsport.com weten. Aangezien Red Bull die maand als enige formatie ingreep, is de zinspeling hier tamelijk helder.

'Stopwatch bepaalt wanneer ik moet stoppen'

In aanloop naar zijn daadwerkelijke rentree heeft Alonso een test in de 2020-bolide van Renault afgewerkt. Alonso toont zich als ervaren rot niet snel onder de indruk, maar ditmaal wel. "Het was ongelooflijk. Ik moet zeggen dat het echt een bijzondere ervaring was", vervolgt hij met een lach. "Als je twee jaar uit de sport bent geweest en dan weer zo'n F1-auto gaat besturen, dan voelt alles alsof het de eerste keer is. Ik heb die ronden nu ook hard nodig. De simulator is tot op zekere hoogte wel nuttig, maar voor het fysieke aspect - de G-krachten en training van de nek - heb je die echte ronden wel nodig."

Alonso is momenteel 39 jaar oud en heeft zijn krabbel gezet onder een tweejarig contract. Als hij dat uitdient, zal hij op zijn 41ste nog actief zijn op het hoogste niveau van de autosport. Dat roept vraagtekens op, al herhaalt Alonso liever wat hij bij zijn presentatie ook al heeft aangegeven: leeftijd zegt niets. "Het is ook niet zo dat ik een bepaald resultaat moet halen voordat ik stop. Ik denk dat de stopwatch je in de autosport wel vertelt wanneer het tijd is om te stoppen. En ik hoop dat die stopwatch in de komende jaren nog aan mijn zijde is."

VIDEO: Waarom kiest Renault voor een rentree van de ervaren Alonso?