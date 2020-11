Foto's: Yuki Tsunoda test voor AlphaTauri op Imola

Hij reed nog niet met de nieuwste AlphaTauri-bolide. Het reglement schrijft voor dat er slechts onbeperkt getest mag worden in een minimaal twee jaar oude wagen en dus stond er een Toro Rosso STR13 uit 2018 klaar voor de Japanner. Later dit jaar krijgt hij nog wel tijd in de AT01 van dit jaar, waarschijnlijk tijdens de F1-rookietest in Abu Dhabi.

Yuki Tsunoda in actie op Imola 1 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 2 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 3 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 4 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 5 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 6 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 7 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 8 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 9 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 10 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 11 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda in actie op Imola 12 / 12 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images