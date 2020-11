Horner: “Met Albon werken om vertrouwen weer op te bouwen”

“Het was een lastige race voor Alex”, zei Horner over de race van Albon bij Sky Sports F1. “Hij was de hele middag aan het racen tegen Charles Leclerc en Daniel Ricciardo. Maar bij de herstart verloor hij de auto bij de tweede chicane, terwijl hij in gevecht was met Sergio Perez, die op nieuwe banden reed. Het is ontzettend frustrerend voor hem om hier met nul punten weg te gaan.” Om daaraan toe te voegen: “En voor het team ook.” Voor de volgende race in Turkije wil Horner dan ook wat oplapwerk verrichten. "Wij zullen tussen nu en de race in Turkije met hem aan de slag gaan om zijn vertrouwen weer op te bouwen. Dan gaan we er weer voor."

Albon staat al enige tijd onder grote druk om te presteren bij Red Bull. Het team heeft laten weten dat er buiten de huidige rijderspool wordt gekeken, als de 24-jarige Albon zich de komende tijd niet voldoende verbetert. De namen van Sergio Perez en Nico Hülkenberg worden veelvuldig genoemd als het gaat om het tweede Red Bull-stoeltje voor 2021. De voorkeur van Max Verstappen lijkt uit te gaan naar de Duitser. De Nederlander heeft zich in de afgelopen periode meerdere malen positief uitgelaten over de coureur uit Emmerik en kan het bovendien goed met hem vinden. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft te kennen gegeven dat een beslissing over het tweede zitje mogelijk pas na de laatste race in Abu Dhabi wordt genomen.

Albon baalde na de race vooral van het feit dat hij tijdens de safety car-fase niet naar de pits was gegaan om zachte banden te halen. “Het was zo’n race waar je de hele tijd vast zit achter andere auto’s”, verzuchtte Albon na afloop van de wedstrijd voor de tv-camera’s. “Er viel niet veel aan te doen. Achteraf gezien hadden we misschien moeten pitten toen de anderen dat aan het einde van de race deden. Voor degenen die wel waren gestopt, was ik de eerste die ze tegenkwamen die op koude banden reed, dus het zou altijd moeilijk zijn geworden om hen achter me te houden. Volgens mij was er ook contact met een andere auto, waardoor ik in de rondte ging. En dat was het eigenlijk. Als we een pitstop hadden gemaakt, dan had ik misschien wel voor het podium kunnen gaan. Maar het is zoals het is.”

“Ik doe alles wat ik kan”, zei Albon ook nog. “Het was achteraf bekeken eigenlijk niet eens zo’n slecht weekend voor me. Maar we zullen ons nu focussen op Turkije.”

GPUpdate Podcast: 'Het doek is gevallen voor Alexander Albon'