Alonso kreeg F1-kans in 2019, zinspeelt op contact met Red Bull

De link tussen Alonso en Red Bull is allerminst vreemd of nieuw. In 2018 gaf de coureur uit Oviedo al meermaals aan 'zes aanbiedingen van Red Bull te hebben ontvangen' tijdens zijn carrière, hetgeen teambaas Christian Horner overigens tegensprak. Tegenover onder meer Motorsport.com geeft Alonso nu aan dat er medio 2019 opnieuw een F1-mogelijkheid ontstond.

Gevraagd wanneer hij serieus begon na te denken over een rentree, laat Alonso weten: "Er zijn min of meer constant gesprekken gevoerd. Ik verliet de sport in november 2018 en het eerste telefoontje om te informeren of ik me al verveelde, kwam in juni 2019. In augustus 2019 wilde een bepaald team van coureurs wisselen, maar op dat moment wilde ikzelf nog niet instappen voor een half jaar of voor een jaar." Voor de goede orde: Red Bull wisselde in 2019 als enige F1-formatie van rijders, ook in augustus, en volgens Spaanse media had de energiedrankengigant daarvoor het oog even laten vallen op Alonso. Een ervaren kracht ter overbrugging zou welkom zijn, des te meer omdat Alexander Albon pas zijn eerste seizoen in de Formule 1 afwerkte.

"Maar ik zat met mijn hoofd al bij de nieuwe reglementen voor 2021 en in de tussentijd heb ik dingen van mijn wensenlijstje afgewerkt zoals Le Mans, de Indy 500 en Dakar. In november 2019 heb ik vervolgens voor het eerst met Renault gesproken [over een terugkeer]." Dat het uiteindelijk tot een deal met laatstgenoemde partij is gekomen, heeft vooral met de nieuwe technische reglementen te maken. Die stonden eerst voor 2021 op de rol, maar zijn door de mondiale coronacrisis met een jaar opgeschort tot 2022. "Daardoor ontstond er wel even een soort van dilemma: wacht ik tot 2022 of gebruik in 2021 als een voorbereidingsjaar om alvast te wennen en om met het team te kunnen werken?"

'Kom niet terug voor de restaurants of het vliegen'

Alonso koos zoals bekend voor de tweede optie, al heeft hij de blik nog steeds volledig op 2022 gericht met het team dat dan als Alpine door het leven gaat. "We weten allemaal dat er in 2021 niemand anders dan Hamilton of in ieder geval Mercedes gaat winnen. Maar voor 2022 hebben veel meer teams goede hoop: ik met Alpine, Ferrari met Carlos Sainz en Red Bull met Max Verstappen. Die hoop is er voor 2021 niet, maar voor 2022 wel." Alonso wil dan ook persoonlijk weer voor de hoofdprijzen meedoen. "Ik kom niet terug in de Formule 1 om zoveel mogelijk restaurants in verschillende steden te bezoeken of om veel te kunnen vliegen in een jaar. Ik keer alleen maar terug om het goed te doen en om te winnen."

Dat laatste acht Alonso ondanks zijn leeftijd mogelijk. Aan het begin van het F1-seizoen 2022 - het jaar waarin hij dus wil oogsten - is Alonso veertig jaar, maar dat hoeft volgens de tweevoudig wereldkampioen geen gevolgen te krijgen. Hij denkt nog altijd tot de wereldtop te behoren. "Het is moeilijk om mezelf te beoordelen", reageert hij op de vraag of hij na zijn talloze uitstapjes de meest complete coureur ter wereld is. "Maar als anderen zeggen dat ik de meest complete coureur ter wereld ben, dan kan ik het daar wel mee eens zijn. Ik zie mezelf als redelijk compleet, misschien een negen op schaal van tien. Wellicht is er op een dag iemand sneller in de regen of in de kwalificatie, maar volgens mij ben ik nog steeds aardig compleet."

Met medewerking van Jose Decelis