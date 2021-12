Alonso: "Verstappen rijdt één level hoger dan iedereen in F1"

Max Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veiligstellen. Daarvoor moet hij voor zijn concurrent Lewis Hamilton eindigen, hoewel de Nederlander ook kampioen wordt als beide coureurs geen punten scoren op het Yas Marina Circuit. Verstappen en Hamilton hebben in de titelstrijd een straatlengte voorsprong op nummer drie Valtteri Bottas en Fernando Alonso kan dan ook niet anders dan concluderen dat zij er met kop en schouders bovenuit steken. “Allebei rijden ze geweldig, ze zijn foutloos en zitten iedere race op de limiet. Je ziet dat ze iedere race eerste en tweede worden, want zij zitten gewoon op een ander niveau. Het is fantastisch om te zien hoe ze elkaar pushen”, vertelde de Alpine-coureur in de persconferentie in Abu Dhabi.

Van het tweetal is Verstappen op dit moment de betere coureur, concludeert Alonso. “Deze laatste race gaat absoluut spannend worden voor hen en we zullen zien. Ik denk dat het een beetje afhangt van het pakket. De laatste races presteert de Mercedes beter en ze hebben enkele races [op rij] gewonnen, maar Max rijdt naar mijn mening één stap beter dan ons allemaal. Als je kijkt naar de laatste ronde [in de kwalificatie] in Jeddah, toen hij de muur raakte in de laatste bocht: die ronde kwam uit Max, niet uit de Red Bull. In zekere zin zie ik het zo: Mercedes verdient het constructeurskampioenschap omdat de auto superieur is, terwijl Max over het hele jaar gezien misschien wel één niveau hoger zat dan iedereen.”

Dat Alonso vindt dat Verstappen op een hoger niveau presteert en daarmee ook de wereldtitel verdient, wil volgens de Spanjaard niet zeggen dat hij als fan van de Nederlander naar de ontknoping van het seizoen kijkt. “Het is niet dat ik Max support. Ik denk dat hij het verdient en naar mijn mening – en iedereen heeft een andere mening – heeft hij de Red Bull op een ander niveau bestuurd”, aldus Alonso, die niet de behoefte heeft om de titelkandidaten van advies te voorzien. “Ik denk dat ze geen advies hoef te geven, want ze zijn allebei goed voorbereid, toegewijd, snel en professioneel. Ze maken geen fouten en rijden allebei op de limiet, dus het wordt interessant om dat van buitenaf te bekijken.”