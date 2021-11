Wanneer kan Max Verstappen de F1-titel 2021 veiligstellen?

De Formule 1-titelstrijd 2021 nadert een zinderende slotfase. Max Verstappen heeft door zijn overtuigende zege in Mexico-Stad een voorsprong van 19 punten opgebouwd, maar het verleden heeft wel uitgewezen dat je Lewis Hamilton en Mercedes nooit moet uitvlakken. Toch is de wereldtitel voor de Red Bull-coureur dichterbij dan ooit. We hebben er wat scenario’s bij gepakt om uit te rekenen wanneer Verstappen in het meest gunstige geval al tot kampioen gekroond kan worden.

Wanneer kan Verstappen de titel pakken?

Er staan dit seizoen nog vier races op het programma, in Brazilië, Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Per race zijn 26 punten te verdienen: 25 voor een overwinning en 1 bonuspunt voor de snelste raceronde. In Brazilië vindt bovendien de derde en laatste sprintrace van het seizoen plaats. De winnaar krijgt hier ook nog eens 3 punten voor. Dat betekent dat er in totaal nog 107 punten te winnen zijn.

Verstappen heeft momenteel een voorsprong van 19 punten op Hamilton. Dat houdt in dat de Red Bull-coureur theoretisch gezien de wereldtitel al in Qatar kan opeisen. We rekenen het even voor: Als Verstappen in het aanstaande raceweekend op Interlagos het maximaal aantal punten scoort met winst in de sprintrace en in de GP op zondag, en Hamilton scoort beide races niet, dan loopt de Nederlander uit naar een voorsprong van 48 punten (de huidige voorsprong van 19 + 3 uit de sprintrace + 26 uit de GP) met nog 78 punten op tafel. Als Verstappen in Qatar de voorsprong kan vergroten tot minimaal 52 punten, dan is het pleit beslecht.

De kans dat dit gebeurt is vrij klein, aangezien Hamilton in 284 racestarts slechts 24 keer de finish niet haalde. Een klein lichtpuntje voor de doemdenkers: in het seizoen 2010 in dienst van McLaren viel hij in vier races tijd driemaal uit.

Grand Prix Punten te behalen Maximale voorsprong Beschikbare punten Brazilië 29 19 107 Qatar 26 48 78 Saudi-Arabië 26 74 52 Abu Dhabi 26 100 26

Wie is er kampioen als Hamilton en Verstappen evenveel punten hebben?

Mocht het bijzondere geval zich voordoen dat Verstappen en Hamilton na de Grand Prix van Abu Dhabi op hetzelfde aantal punten staan, dan gaat de wereldtitel naar de rijder met het meeste aantal overwinningen. Dat zal dan Verstappen zijn. Daar zit een vrij ingewikkelde berekening aan vast. Na de Grand Prix van Mexico staat Lewis Hamilton op vijf zeges en Max Verstappen op negen. Mocht Hamilton de komende vier races op zijn naam schrijven, dan pakt hij daarmee 100 punten (4 x 25 punten voor de overwinning). Verstappen kan in diezelfde periode maximaal 79 punten scoren (4 x 18 punten voor de tweede plaats, plus 4 x 1 punt voor de snelste raceronde, plus 3 punten voor de sprintrace in Brazilië). Dat maakt een verschil van 21 punten. Gezien de huidige marge van 19 punten, zou Hamilton in dat geval op basis van het aantal punten wereldkampioen zijn. Mocht het duo aan het einde van het seizoen hetzelfde aantal punten hebben, dan kan Hamilton dus niet viermaal gewonnen hebben. In dat geval staat Verstappen met zijn negen zeges in alle gevallen boven de Brit.

Hoeveel F1-kampioenschappen zijn beslist in de laatste race?

In de 71-jarige historie van de Formule 1 kwam het liefst 28 keer voor dat de titelstrijd pas in de laatste race beslist werd. De laatste keer was in 2016, toen Nico Rosberg aan het langste eind trok en Mercedes-teamgenoot Hamilton onttroonde.

Door de enorme spanning zijn veel ‘title deciders’ in het geheugen van de Formule 1-fan gegrift. Neem de finale van 2008 tussen Felipe Massa en Hamilton, die in de laatste bocht van de laatste ronde van de laatste race beslist werd. Michael Schumacher speelde tweemaal een hoofdrol: in Jerez 1997 in duel met Jacques Villeneuve en in 1994 in Adelaide met Damon Hill. Beide malen kwam de Duitser in aanraking met zijn opponent. Tegen Hill kwam hij ermee weg en pakte de titel, in Spanje liep het mis en pakte de Canadees de titel.

Alain Prost en Ayrton Senna maakten er ook tweemaal een spektakel van, door tweemaal op rij in Suzuka samen van de baan te gaan. De buit werd wel eerlijk verdeeld: in het eerste geval pakte de Fransman de wereldtitel, een jaar later ging de hoofdprijs naar Brazilië.