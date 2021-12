Coronel: “De Formule 1 mag Max op de blote knietjes bedanken”

Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen zondag met een gelijk aantal punten aan de finale van het Formule 1-seizoen. Dat was onder meer het gevolg van een tumultueuze Grand Prix van Saudi-Arabië, door Coronel omschreven als “de mooiste thriller die er is”. Tijdens de presentatie van Viaplay F1 in Nederland liet Coronel in gesprek met Motorsport.com Nederland zijn licht schijnen op de finale: “We gaan komend weekend kijken naar een shootout, je kunt de rest van het seizoen nu vergeten”, aldus de Huizenaar. “Veeg het van tafel, het is voor niets geweest. We hebben een gelijk aantal punten. Dit wordt een shootout met een voordeel voor Verstappen en dat is dat hij meer overwinningen heeft. Als ze er samen af gaan, wordt Max wereldkampioen. Het is een shootout met een klein voordeeltje.”

Verstappen ging zaterdag in de kwalificatie in de fout. Na twee fabelachtige sectoren ging het uitgerekend in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit mis. De Nederlander verremde zich, ging te wijd en raakte de muur. “Je ziet hem nog steeds groeien”, constateert Coronel. “Die kwalificatieronde gaan we het nog lang over hebben, de hele wereld praat daarover. Wij als Nederlanders kijken misschien iets meer naar Max, dat doe ik zelf ook. Dat doe ik ook omdat ik fan van die jongen ben, maar die gozer doet dingen die ik als autocoureur ook niet begrijp. En als ik met mijn 33 jaar ervaring niet begrijp wat iemand doet, dan kan ik je vertellen: er is iets raars aan de hand. Ik ben heel jaloers op wat hij kan, zo moet ik het eigenlijk uitleggen.”

“Het is geen potje knikkeren”

In de race kwam het vervolgens tot een rondenlang duel met inhaalacties die op of over de schreef waren en de veelbesproken aanrijding tussen de beide coureurs. “Het was heel fel, maar daar zie ik twee dingen in die anders zijn dan normaal”, vervolgde Coronel. “Ten eerste dat de Red Bull iets minder sterk is, in dat geval moest Max iets feller zijn al was Lewis ook heel fel. Het is geen potje knikkeren, het gaat om een wereldtitel. Het is logisch dat de felheid er is. Het enige waar ik me zorgen over maak, is dat de FIA ze wel hun ding laat doen. FIA, ga je er niet te veel mee bemoeien. Ik begrijp dat ze balanceren en af en toe gingen ze beide onder de gordel. Af en toe moet je als scheidsrechter ook een beetje weg kijken. Dan moet je de boksring even laten voor wat het is. Een knietje en een elleboogstoot, dat moet kunnen”

Na jarenlange dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes kan er dit weekend eindelijk weer een non-Mercedes-coureur wereldkampioen worden. Alleen dat al is iets waar Verstappen om valt te prijzen, stelt Coronel: “De Formule 1 mag Verstappen op de blote knietjes bedanken dat er een Nederlander is die zo fel is en zo hard kan racen. Zonder Max had Red Bull er nooit gestaan, was het wereldkampioenschap zes races geleden al beslist geweest en was er geen reet aan dit hele kampioenschap geweest. Dan hadden we nu misschien een derde van het aantal kijkers gehad.”